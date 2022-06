Panel du 6 janvier pour souligner la lutte interne au sein du ministère américain de la Justice concernant les revendications électorales de Trump

Le comité du 6 janvier entendra d’anciens responsables du ministère américain de la Justice qui ont fait face à une campagne de pression incessante de Donald Trump sur les résultats de l’élection présidentielle de 2020 tout en réprimant un défi bizarre dans leurs propres rangs.

L’audience est la cinquième ce mois-ci par le comité enquêtant sur la préparation de l’insurrection au Capitole américain, lorsque les loyalistes de Trump ont pris d’assaut le bâtiment alors que les législateurs certifiaient les résultats de l’élection remportée par Joe Biden. Parmi les témoins figurent des policiers attaqués au Capitole, ainsi que des avocats, un responsable de la télévision et des responsables électoraux locaux qui ont tous résisté aux demandes de modification des résultats en faveur de Trump.

L’audience de jeudi attirera l’attention sur une période mémorablement turbulente au département alors que Trump, dans ses derniers jours au pouvoir, cherchait à plier à sa volonté un organisme d’application de la loi qui chérissait depuis longtemps son indépendance vis-à-vis de la Maison Blanche. Le témoignage vise à montrer comment Trump s’est non seulement appuyé sur des conseillers extérieurs pour faire valoir ses allégations de fraude électorale, mais a également tenté de tirer parti des pouvoirs des agences de l’exécutif fédéral.

Les témoins comprendront Jeffrey Rosen, qui était procureur général par intérim lors de l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Trois jours plus tôt, Rosen faisait partie d’une confrontation tendue au bureau ovale dans laquelle Trump envisageait de le remplacer par un fonctionnaire de niveau inférieur, Jeffrey Clark, qui voulait défendre les fausses allégations de fraude électorale de Trump.

REGARDER | Faits saillants de la session précédente tenue par le comité du 6 janvier :

Un panel présente une vidéo sur le plan de Trump pour les « faux électeurs » Le comité d’enquête sur l’attaque du 6 janvier 2021 a montré une vidéo contenant des témoignages du plan de Donald Trump visant à faire remplacer par de « faux électeurs » ceux qui devraient voter pour Joe Biden.

Une vue électorale volée « erronée »: l’ancien AG par intérim

Dans une déclaration écrite préparée pour le comité et obtenue par l’Associated Press, Rosen dit que le ministère de la Justice n’avait reçu aucune preuve de fraude qui aurait pu affecter le résultat de l’élection et n’a donc participé à aucun effort de la campagne Trump pour renverser le résultats, en insistant plutôt sur un transfert de pouvoir ordonné.

« Certains ont fait valoir à l’ancien président et au public que l’élection était corrompue et volée », indique la déclaration de Rosen. « Ce point de vue était faux à l’époque et il est faux aujourd’hui, et j’espère que notre présence ici aujourd’hui contribuera à réaffirmer ce fait. »

REGARDER | Le comité de discipline a établi un récit cohérent : David Frum :

Trump avait l’intention d’annuler les élections « d’abord par la fraude, puis par la violence »: Frum « [Trump] avait un plan pour annuler l’élection, d’abord par la fraude, puis par la violence », a déclaré David Frum de The Atlantic sur ce que les audiences du comité du 6 janvier ont révélé jusqu’à présent. « Le 6 janvier est l’explosion à la fin d’une longue traînée de combustibles Matériel. »

Deux autres anciens fonctionnaires du ministère, le principal adjoint de Rosen, Richard Donoghue, et Steven Engel, doivent également témoigner. Tous deux ont averti Trump lors de la réunion de la Maison Blanche qu’ils démissionneraient et que de nombreux avocats du département suivraient s’il remplaçait Rosen par Clark.

Ce n’est qu’alors que Trump a cédé. La nuit, et plus tard son administration, se sont terminées avec Rosen toujours à son poste.

Clark a été plus tôt cité à comparaître par le comité pour faire une déposition mais ne sera pas parmi les témoins jeudi.

Un rapport publié l’année dernière par le comité judiciaire du Sénat qui décrivait Clark comme un défenseur implacable de Trump comprenait un projet de lettre poussant les responsables géorgiens à convoquer une session législative spéciale pour reconsidérer les résultats des élections.

Clark voulait que la lettre soit envoyée, mais les supérieurs du ministère de la Justice ont refusé.

Clark avait été présenté à Trump par le membre du Congrès de Pennsylvanie Scott Perry, dont les actions après les élections ont été examinées de près par le comité. La vice-présidente du comité, Liz Cheney, une autre républicaine, a déclaré lors de la première audience tenue ce mois-ci que Perry « avait contacté la Maison Blanche dans les semaines qui ont suivi le 6 janvier pour demander une grâce présidentielle ».

Rosen, quant à lui, occupait le poste de procureur général par intérim après la démission de William Barr en décembre 2020. Le comité a présenté la semaine dernière des dépositions enregistrées sur bande vidéo de Barr, qui a qualifié les allégations de fraude de Trump de « conneries », « fausses » et « idiotes ».

Le panel reçoit de nouvelles informations potentiellement pertinentes

Depuis un an, le comité enquête sur la violence au Capitole et ses causes, a interrogé plus de 1 000 témoins et produit quelque 140 000 documents.

Le comité devait conclure cette première série d’audiences publiques en juin. Mais des informations supplémentaires ont été portées à l’attention du comité, ont déclaré mercredi les membres du panel, et avec une suspension du Congrès pendant deux semaines, les audiences se poursuivront jusqu’à l’été.

« Nous avons un nouveau documentaire d’une personne à qui nous parlons, et nous devons parcourir toutes ses informations », a déclaré le président du comité, Bennie Thompson.

Brûleur avant25:35L’affaire du 6 janvier contre Donald Trump Donald Trump a-t-il enfreint la loi dans sa tentative de rester au pouvoir après 2020 ? C’est ce que le comité de la Chambre du 6 janvier tente de prouver – avec de nombreuses preuves et des dizaines de témoins, dont certains des alliés les plus proches de Trump et même sa famille. Cette semaine, des représentants des États républicains d’Arizona et de Géorgie ont déclaré que Trump avait tenté de faire pression sur eux pour trouver des votes et annuler les élections. Cette semaine, lors du quatrième jour officiel des audiences publiques, davantage de preuves ont été présentées montrant les efforts déployés par Trump et certains membres de son entourage pour pousser le « gros mensonge » selon lequel les élections de 2020 ont été truquées. Aujourd’hui sur Front Burner, Aaron Blake du Washington Post — sur les preuves, les questions sans réponse et ce qu’il faudrait pour une inculpation pénale contre l’ancien président.

Les images ont été prises avant et après l’insurrection. La révélation sur le film a été révélée mardi lorsque le cinéaste britannique Alex Holder a révélé qu’il s’était conformé à une assignation à comparaître du Congrès pour remettre toutes les images qu’il avait tournées au cours des dernières semaines de la campagne de réélection de Trump en 2020.

Pendant ce temps, signe d’une enquête élargie du ministère de la Justice, les responsables de l’application des lois fédérales ont signifié mercredi une série d’assignations à comparaître concernant des listes alternatives – ou fausses – d’électeurs qui ont faussement cherché à déclarer Trump vainqueur dans leurs États en 2020.

Le comité de la Chambre a déjà enquêté sur la question, mais les nouvelles citations à comparaître soulignent l’intérêt du ministère de la Justice dans le même domaine. Les destinataires des citations à comparaître comprenaient David Shafer, le président du Parti républicain de Géorgie, selon une personne proche du dossier qui a insisté sur l’anonymat pour discuter d’une enquête en cours.

La campagne de pression en Géorgie pour annuler une victoire de Biden dans l’État fait également l’objet d’un grand jury spécial qui se réunit actuellement à Atlanta.