Panel du 6 janvier pour résumer son dossier contre Trump : manquement au devoir

Le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole prévoit de revenir aux heures de grande écoute jeudi pour livrer ce qui équivaut à un plaidoyer de clôture dans l’affaire qu’il a intentée contre l’ancien président Donald J. Trump, accusant l’ancien commandant en chef de déréliction de ses fonctions pour n’avoir pas annulé l’agression perpétrée en son nom.

Pour ce faire, le panel mettra deux vétérans militaires – la représentante Elaine Luria, démocrate de Virginie et le représentant Adam Kinzinger, républicain de l’Illinois – au centre de sa présentation et de ses questions.

Mme Luria, la seule démocrate du panel impliquée dans une course à la réélection compétitive, a servi dans la marine pendant plus de 20 ans et a atteint le grade de commandant. M. Kinzinger est un vétéran de l’armée de l’air qui a effectué des missions en Irak et en Afghanistan. L’un des témoins qu’ils prévoient d’interroger en personne, Matthew Pottinger, qui était conseiller adjoint à la sécurité nationale sous M. Trump et le plus haut responsable de la Maison Blanche à démissionner le 6 janvier 2021, est un vétéran du Corps des Marines.