Panel du 6 janvier pour interviewer Mike Pompeo et Doug Mastriano

Un porte-parole du comité du 6 janvier a refusé de commenter. Un porte-parole de M. Pompeo n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’interview virtuelle de mardi avec M. Mastriano devrait être courte, car il prévoit de s’opposer aux règles du panel concernant l’enregistrement vidéo. Un avocat de M. Mastriano, actuellement sénateur d’État, a déclaré que M. Mastriano pensait que le comité modifierait sélectivement son témoignage et prévoyait d’insister pour faire son propre enregistrement vidéo de l’entretien. Le comité a rejeté cette option pour d’autres témoins, dont Rudolph W. Giuliani, l’avocat personnel de M. Trump.

« Le sénateur Mastriano n’a rien à cacher et serait heureux de répondre à leurs questions. Notre seule préoccupation est d’empêcher le comité de publier des parties trompeuses et modifiées tout en gardant caché le contexte approprié. Publiez l’intégralité ou laissez-moi faire une copie et nous n’avons aucun problème », a déclaré Timothy C. Parlatore, l’avocat de M. Mastriano, dans un message texte. “Malheureusement, le comité a refusé de discuter de tout arrangement autre que d’exiger qu’il soit autorisé à contrôler exclusivement quelles parties peuvent être libérées.”

On ne sait pas quelle sera la réponse du comité si M. Mastriano met fin brusquement à l’entretien.

M. Mastriano, un ancien officier de l’armée, était sur le terrain du Capitole le 6 janvier, bien qu’il ait expliqué plus tard dans un communiqué qu ‘”il a suivi les instructions de la police du Capitole et a respecté toutes les lignes de police” ce jour-là. Le comité a déclaré vouloir interroger M. Mastriano parce qu’il a parlé directement avec M. Trump de ses « activités postélectorales ».