Panel du 6 janvier pour disséquer les 187 minutes d’inaction de Trump pendant l’émeute

Vendredi, le comité a également interrogé Patrick Byrne, l’ancien PDG d’Overstock.com, qui a financé une partie des efforts juridiques pour annuler les élections de 2020.

M. Byrne était présent à ce qui était peut-être la réunion la plus dramatique de la présidence Trump le 18 décembre 2020, au cours de laquelle Michael T. Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité nationale, et Sidney Powell, l’avocat pro-Trump, ont fait pression pour saisir machines à voter et nommer Mme Powell conseillère spéciale pour travailler à renverser l’élection.

Le représentant Bennie Thompson, démocrate du Mississippi et président du comité du 6 janvier, a déclaré que le panel avait également discuté de ce qu’il fallait faire à propos de certains témoins potentiels plus en vue.

Virginia Thomas, une militante politique qui a poussé à annuler les élections de 2020 et l’épouse du juge de la Cour suprême Clarence Thomas, est “toujours sur la liste du comité” des témoins à appeler, même si elle a repoussé les tentatives de l’interviewer, a déclaré M. Thompson. .

M. Thompson a également déclaré aux journalistes que le panel continuait de discuter – comme les membres l’ont fait pendant des mois – s’il devait essayer de convoquer M. Trump et M. Pence pour témoigner, mais les législateurs n’ont pas atteint de conclusion sur la manière de procéder.

Le panel pense que les deux hommes combattraient probablement les tentatives de les faire témoigner, et certains législateurs craignent qu’une bataille publique sur la conformité de M. Trump ne détourne l’attention du travail réel de recherche des faits.