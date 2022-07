Panel du 6 janvier: des initiés de la Maison Blanche témoignent à propos de Trump

WASHINGTON –

Matthew Pottinger était un journaliste en Chine, préoccupé par la dérive des États-Unis vers l’autoritarisme, lorsqu’il a décidé – à 31 ans – de s’enrôler dans les Marines américains après l’invasion de l’Irak.

“Notre forme de gouvernement n’est pas inévitable”, se souvient Pottinger lors d’une interview il y a deux ans avec la Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute. “Et cela ne devrait pas être pris pour acquis. Mais c’est une forme de gouvernement pour laquelle il vaut vraiment la peine de se battre.

Lorsqu’il a enfilé son uniforme militaire pour la première fois, Pottinger n’avait aucun moyen de savoir à quel point cette bataille pour la démocratie serait proche de chez lui. Il est devenu conseiller adjoint à la sécurité nationale du président Donald Trump, et il a démissionné après l’attaque du 6 janvier qui a tenté d’arrêter le transfert pacifique du pouvoir au président Joe Biden.

Jeudi, il sera l’un des principaux témoins lors d’une audience aux heures de grande écoute du comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque. L’autre est Sarah Matthews, qui a démissionné de son poste d’attachée de presse adjointe le même jour.

Pottinger et Matthews rejoindront Cassidy Hutchinson, une ancienne assistante de Mark Meadows, le dernier chef de cabinet de Trump, dans le club exclusif des initiés de la Maison Blanche de Trump qui sont apparus publiquement. Leurs apparitions contrastent fortement avec le cadre des loyalistes de Trump qui ont tenté de défier les assignations à comparaître du comité, sont restés silencieux ou ont continué à rejeter les conclusions de l’enquête.

Tous les détails sur ce que Pottinger et Matthews partageront jeudi ont été gardés secrets, mais l’audience devrait se concentrer sur ce que Trump a fait – et n’a pas fait – alors que ses partisans envahissaient le Capitole américain et interrompaient la cérémonie de certification de l’élection. .

Environ trois heures se sont écoulées entre le discours de Trump lors d’un rassemblement près de la Maison Blanche et sa diffusion d’une vidéo qualifiant les émeutiers de “très spéciaux” mais leur demandant de “rentrer chez eux maintenant”.

Pottinger, 49 ans, et Matthews, 27 ans, pourraient être en mesure d’éclairer ce qui se passait dans les coulisses alors que Trump résistait aux appels de la famille, des aides et des républicains pour condamner l’émeute et exhorter les gens à quitter le bâtiment.

En tant que membre du bureau de presse, Matthews était au courant des débats sur ce que la Maison Blanche et Trump devraient dire publiquement pendant l’émeute et sur ce que d’autres assistants ont conseillé. Et bien que Pottinger se concentre sur la politique étrangère, sa position le place au carrefour des questions de sécurité nationale.

Quoi qu’ils aient vu ce jour-là, ils ont décidé de démissionner, aidant à commencer un exode qui comprenait d’autres membres du personnel de la Maison Blanche et divers fonctionnaires du Cabinet.

“Ce sont des gens qui croyaient au travail qu’ils faisaient, mais qui ne croyaient pas aux élections volées”, a déclaré la représentante Elaine Luria, D-Va., membre du comité restreint.

Luria a ajouté: “C’est juste un élément clé pour raconter l’histoire de cette journée, car nous entendrons des gens qui étaient à la Maison Blanche, ce qu’ils ont observé, quelles ont été leurs réactions.”

Alyssa Farah Griffin, l’ancienne directrice des communications stratégiques de la Maison Blanche, a déclaré que Pottinger et Matthews pourraient faire de puissants témoins, notamment en raison de leurs parcours très différents.

Pottinger, a déclaré Griffin, est quelqu’un avec “une énorme crédibilité”, qui est “très respecté dans l’espace de la sécurité nationale” et qui n’est pas considéré comme ouvertement politique. Matthews, en revanche, est «un républicain éprouvé et vrai» qui a travaillé pour la campagne de réélection de Trump et a été trié sur le volet pour rejoindre la Maison Blanche.

“Je pense que leur témoignage sera incroyablement convaincant et aura beaucoup de poids”, a déclaré Griffin, qui a soutenu le travail du comité et a discuté du témoignage de Matthews avec elle.

Matthews a commencé à travailler pour les républicains à Capitol Hill en tant que stagiaire alors qu’elle était encore étudiante à la Kent State University dans l’Ohio. Elle était si désireuse de commencer une carrière à Washington qu’elle a déménagé dans la ville pour son premier emploi un mois avant l’obtention de son diplôme, manquant ses dernières semaines d’université et terminant ses derniers cours en ligne, a-t-elle dit à son alma mater dans une interview il y a deux ans .

Matthews a été embauché comme attaché de presse adjoint pour la campagne de réélection de Trump et a été amené à la Maison Blanche par l’attaché de presse Kayleigh McEnany. Elle a travaillé dans la zone de l’aile ouest connue sous le nom de “presse supérieure”, la plaçant plus près du bureau ovale que d’autres dans son bureau.

Parfois, elle rejoignait Trump pour des interviews avec les médias, mais la plupart du temps, elle répondait aux questions des journalistes et aidait à préparer les briefings de la Maison Blanche.

Lorsque Matthews a démissionné le 6 janvier, elle a publié une déclaration disant qu’elle était “profondément troublée par ce que j’ai vu aujourd’hui”. Le jour anniversaire de l’attaque, elle l’a qualifié de “l’un des jours les plus sombres de l’histoire américaine”.

“Ne vous y trompez pas, les événements du 6 étaient une tentative de coup d’État, un terme que nous utiliserions s’ils s’étaient produits dans n’importe quel autre pays, et l’ancien président Trump n’a pas réussi à rencontrer le moment”, a-t-elle tweeté.

Pottinger n’a pas publié de déclaration lorsqu’il a démissionné le 6 janvier, mais il a discuté de la décision lors d’un précédent témoignage à huis clos devant le comité.

Alors que l’émeute était en cours, a déclaré Pottinger, un membre du personnel lui a apporté une impression d’un tweet de Trump accusant le vice-président Mike Pence de ne pas avoir “le courage de faire ce qui aurait dû être fait” pour annuler l’élection.

“J’ai lu ce tweet et j’ai pris la décision de démissionner à ce moment-là”, a déclaré Pottinger. “C’est là que j’ai su que je partais ce jour-là une fois que j’ai lu ce tweet.”

Pottinger a pris un chemin beaucoup plus détourné vers la Maison Blanche que Matthews.

Son père, John Stanley Pottinger, a été procureur général adjoint sous les présidents Richard Nixon et Gerald Ford. Il a étudié la Chine à l’université, puis a déménagé dans le pays pour travailler comme journaliste pour Reuters et le Wall Street Journal.

Mais en 2005, il rejoint les Marines. Expliquant sa décision inhabituelle, Pottinger a écrit un essai disant que “vivre en Chine vous montre aussi ce qu’un pays non démocratique peut faire à ses citoyens”.

Se qualifier à 31 ans n’a pas été facile. Il a écrit qu’il était essoufflé après avoir couru pendant cinq minutes et qu’il ne pouvait faire qu’une demi-traction. Mais au moment où il a passé son test de condition physique, il pouvait faire 13 tractions et courir 3 miles en moins de 21 minutes.

Pottinger s’est déployé en Irak en tant qu’officier du renseignement, et il a ensuite travaillé en Afghanistan avec le lieutenant général de l’armée américaine Michael Flynn. À l’époque, Flynn était un chef militaire respecté, pas le promoteur des théories du complot qu’il est devenu aujourd’hui.

Ils ont fini par rédiger un rapport critiquant les efforts de renseignement militaire en Afghanistan. Des années plus tard, après l’élection de Trump, Flynn a invité Pottinger à le rejoindre au Conseil de sécurité nationale. Flynn n’a pas duré longtemps – il a été expulsé après un peu plus de trois semaines en raison de ses obscurcissements au sujet de ses conversations avec l’ambassadeur de Russie aux États-Unis – mais Pottinger est resté.

Il a été promu conseiller adjoint à la sécurité nationale en 2019. Pottinger s’est concentré sur l’Asie pendant son mandat dans l’administration Trump et a contribué à définir une position plus agressive envers la Chine, une position ancrée dans ses propres expériences de journaliste dans le pays.

Il est maintenant chercheur invité distingué à la Hoover Institution et président du programme Chine à la Fondation pour la défense des démocraties.

___



Colvin a rapporté de New York. La rédactrice d’Associated Press, Mary Clare Jalonick, a contribué à ce rapport.