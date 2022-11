Panel d’experts : l’Allemagne risque de manquer les objectifs climatiques de 2030

BERLIN (AP) – L’Allemagne risque de manquer ses objectifs climatiques pour 2030 malgré ses plans de forte augmentation des énergies renouvelables, a averti vendredi un groupe d’experts nommé par le gouvernement.

La plus grande économie d’Europe vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 65 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030.

Le panel de cinq membres a déclaré que l’Allemagne devait réduire ses émissions deux fois plus vite que la moyenne annuelle de la dernière décennie. Dans certains secteurs, tels que l’industrie et les transports, les réductions devraient être 10 fois plus élevées ou plus, ont déclaré les experts.

Le président du panel, Hans-Martin Henning, directeur de l’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire, a déclaré que les efforts de l’Allemagne pour améliorer l’efficacité énergétique ont été annulés par une consommation plus élevée, comme celle des maisons plus grandes et une mobilité accrue.

Les conclusions du panel portent un coup aux références vertes de l’Allemagne avant les pourparlers de l’ONU sur le climat de cette année en Égypte, qui débuteront la semaine prochaine.

Confronté à une pénurie d’énergie à la suite de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, le gouvernement allemand a annoncé son intention de réactiver les anciennes centrales électriques au pétrole et au charbon, d’importer davantage de gaz naturel liquéfié et d’extraire davantage de charbon de ses propres mines, provoquant la colère des militants du climat.

Le gouvernement insiste sur le fait que les mesures sont temporaires et que le passage à l’énergie propre sera accéléré. Jeudi, l’Allemagne a signé un accord préliminaire pour acheter plus de gaz naturel à l’Égypte et pour aider la nation nord-africaine à développer des installations de production d’hydrogène.

L’Allemagne a également tenté de compenser ses propres émissions historiques élevées en apportant une aide aux pays qui supportent désormais le poids des impacts du réchauffement climatique. Le gouvernement a déclaré vendredi qu’il fournirait au Pérou environ 352 millions d’euros (345 millions de dollars) pour aider la nation latino-américaine à améliorer son système de transport en commun et à lutter contre la déforestation en Amazonie.

