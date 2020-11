Panel de l’ONU: La technologie numérique dans la police peut renforcer les préjugés raciaux

GENÈVE – Les services de police à travers les États-Unis ont été attirés par l’utilisation de la technologie numérique pour la surveillance et la prédiction de la criminalité sur la théorie que cela rendra l’application de la loi plus précise, efficace et efficiente. La réalité alarmante, ont averti jeudi les experts des droits humains des Nations Unies, c’est qu’ils risquent de renforcer les préjugés et les abus raciaux. Les Nations Unies Comité pour l’élimination de la discrimination racialen, un panel influent de 18 membres, a admis que l’intelligence artificielle dans la prise de décision «peut contribuer à une plus grande efficacité dans certains domaines», mais a constaté que l’utilisation croissante de la reconnaissance faciale et d’autres technologies basées sur des algorithmes pour l’application de la loi et le contrôle de l’immigration risque de s’intensifier racisme et xénophobie et pourraient conduire à des violations des droits humains. Il a averti que l’utilisation de ces technologies pouvait même être contre-productive, car les communautés exposées à une application de la loi discriminatoire perdent confiance dans la police et deviennent moins coopératives. «Les outils de Big Data et d’IA peuvent reproduire et renforcer les préjugés déjà existants et conduire à des pratiques encore plus discriminatoires», a déclaré le Dr Verene Shepherd, qui a dirigé les discussions du groupe sur la rédaction de ses conclusions et recommandations, dans un communiqué.

«Les machines peuvent se tromper», a-t-elle ajouté lors d’un entretien téléphonique. «Ils se sont avérés erronés, nous sommes donc profondément préoccupés par le résultat discriminatoire du profilage algorithmique dans les forces de l’ordre.» Les conclusions et recommandations du groupe d’experts sont le résultat de deux années de recherche, mais elles ont pris une plus grande urgence avec l’éruption de manifestations mondiales Black Lives Matter et les craintes d’une aggravation de la discrimination raciale dans les retombées de la pandémie de Covid-19. Le groupe a attiré l’attention sur le danger que les algorithmes qui pilotent ces technologies puissent s’appuyer sur des données biaisées, y compris, par exemple, des données historiques d’arrestation concernant un quartier qui pourraient refléter des pratiques policières à caractère raciste. «De telles données aggraveront le risque de surveillance excessive dans le même quartier, ce qui à son tour peut conduire à davantage d’arrestations, créant une boucle de rétroaction dangereuse», a-t-elle déclaré.

Les avertissements du panel ajoutent à l’alarme de plus en plus alarmante parmi les organismes de défense des droits de l’homme sur l’utilisation largement non réglementée de l’intelligence artificielle dans un spectre de plus en plus large de gouvernement, de la prestation de l’aide sociale aux «frontières numériques» contrôlant l’immigration.

Les gouvernements ont besoin d’un changement brusque de direction pour éviter «de trébucher comme un zombiel dans une dystopie numérique du bien-être», a déclaré Philip G. Alston, un expert des droits de l’homme sur la pauvreté, à l’Assemblée générale des Nations Unies l’année dernière, dans un rapport appelant à la réglementation des technologies numériques, y compris l’intelligence artificielle, pour garantir le respect des droits de l’homme. Les entreprises privées qui jouent un rôle de plus en plus dominant dans la fourniture de la protection sociale, a-t-il noté, «opèrent dans une zone pratiquement exempte de droits de l’homme». Le mois dernier, l’expert de l’ONU chargé de surveiller les formes contemporaines de racisme a fait part de ses inquiétudes selon lesquelles «les gouvernements et les acteurs non étatiques développent et déploient des technologies numériques émergentes de manière uniquement expérimentale, dangereuse et discriminatoire dans le contexte de l’application des frontières et de l’immigration.» L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, également appelée Frontex, a testé des drones de qualité militaire non pilotés en Méditerranée et en mer Égée pour la surveillance et l’interdiction des navires de migrants et de réfugiés tentant d’atteindre l’Europe, a rapporté l’expert, E. Tendayi Achiume. Le panel antiracisme de l’ONU, qui est chargé de surveiller et de tenir les États responsables de leur respect de la convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale, a déclaré que les États devaient légiférer des mesures de lutte contre les préjugés raciaux et créer des mécanismes indépendants de traitement des plaintes. Il a souligné le besoin de transparence dans la conception et l’application des algorithmes utilisés dans le profilage. «Cela comprend la divulgation publique de l’utilisation de ces systèmes et des explications sur la façon dont les systèmes fonctionnent, quels ensembles de données sont utilisés et quelles mesures de prévention des atteintes aux droits humains sont en place», a déclaré le groupe. Les recommandations du groupe s’adressent à un public mondial de 182 États qui ont signé la convention, mais la plupart des plaintes reçues au cours des deux dernières années provenaient des États-Unis, a déclaré Mme Shepherd, et ses conclusions amplifient les préoccupations exprimées par le numérique américain. militants des droits. Les services de police américains ont farouchement résisté au partage des détails sur le nombre ou le type de technologies qu’ils utilisent, et il existe peu de réglementations exigeant la responsabilité de ce qu’ils utilisent ou de la manière dont ils les utilisent, a déclaré Rashida Richardson, chercheuse invitée à la Rutgers Law School et directrice de la politique de recherche. à l’Institut AI Now de l’Université de New York.