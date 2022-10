Panel de la Chambre : les factures de Trump aux services secrets sont “exorbitantes”

NEW YORK (AP) – La société privée de Donald Trump s’est arrangée pour que les services secrets paient des chambres dans ses propriétés au-delà des tarifs approuvés par le gouvernement au moins 40 fois au cours de sa présidence, y compris deux frais de plus de 1 100 $ par nuit, selon des documents publié lundi par un comité du Congrès.

Les services secrets se sont vu facturer des tarifs de chambre de plus de 800 dollars par nuit au moins 11 fois lorsque des agents ont séjourné à Mar-a-Lago en Floride, à l’hôtel Trump à Washington, DC et dans d’autres propriétés, a déclaré le comité de surveillance de la maison dirigé par les démocrates. Il a noté que Trump avait effectué plus de 500 voyages dans ses propriétés pendant qu’il était président.

Les taux «exorbitants» indiquent une possible «gaine financée par les contribuables pour les entreprises en difficulté de l’ancien président Trump», a écrit la représentante de New York Carolyn Maloney dans une lettre adressée lundi aux services secrets demandant plus d’informations.

L’organisation Trump a nié que les frais des services secrets constituaient un problème et a déclaré qu’elle fournissait des chambres et d’autres services au prix coûtant, à des rabais importants ou gratuitement.

“La famille Trump est probablement la première famille de l’histoire américaine à ne pas avoir profité du gouvernement américain”, a déclaré Eric Trump dans un communiqué. Il a ajouté: “Le président Trump a financé la grande majorité de sa campagne avec des centaines de millions de dollars de son propre argent et a détourné des milliards de dollars de transactions immobilières dans le monde entier.”

Au total, l’organisation Trump a facturé à l’agence chargée de protéger le président et sa famille au moins 1,4 million de dollars, selon les archives des services secrets publiées par le comité. Le comité a déclaré que la facture totale était probablement plus élevée car le panel n’a obtenu des enregistrements que jusqu’en septembre 2021 et les paiements pour les voyages à l’étranger n’étaient pas inclus.

L’ancien président a été critiqué à plusieurs reprises par les démocrates et les chiens de garde du gouvernement pour ce qu’ils qualifient de tentatives effrontées de gagner de l’argent avec les fonds des contribuables pendant sa présidence.

En plus de l’argent des services secrets lorsque lui et sa famille ont visité ses clubs et hôtels, Trump a accueilli des fonctionnaires étrangers dans ses propriétés, nécessitant également un hébergement pour les agents accompagnateurs. Le président a tenté de faire en sorte que son Trump National Doral Golf Club en Floride soit choisi comme lieu d’une réunion du Groupe des Sept de dirigeants mondiaux, pour se retirer après un tollé à propos de l’auto-transaction.

Parmi les documents publiés lundi figurait un projet de loi lié au voyage en 2017 du fils aîné de Trump, Don Jr., à l’hôtel Trump International en bas de la rue de la Maison Blanche. Cela a entraîné des frais de chambre pour les services secrets de 1 185 dollars par nuit, soit plus de cinq fois le tarif journalier approuvé par le gouvernement, a déclaré le comité, bien que l’agence soit autorisée à faire des exceptions.

Bernard Condon, Associated Press