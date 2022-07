Panel: Audience pour montrer le “manquement à ses devoirs” de Trump le 6 janvier

WASHINGTON (AP) – L’audience aux heures de grande écoute d’un comité de la Chambre jeudi offrira la preuve la plus convaincante à ce jour du «manquement à ses devoirs» du président de l’époque, Donald Trump, le jour de l’insurrection du 6 janvier, avec de nouveaux témoins détaillant son échec à endiguer un foule en colère prenant d’assaut le Capitole, ont déclaré dimanche les membres du comité.

“Cela va ouvrir les yeux des gens de manière considérable”, a déclaré le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., membre du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute, qui aidera à diriger la session de jeudi avec la représentante Elaine Luria, D-Va. « Le président n’a rien fait.

Après une enquête d’un an, le panel de la Chambre du 6 janvier cherche à conclure ce qui pourrait être sa dernière audience, alors même que son enquête continue de se réchauffer.

Le comité dit qu’il continue de recevoir de nouvelles preuves chaque jour et n’exclut pas des audiences ou des entretiens supplémentaires avec une multitude de personnes supplémentaires proches du président. L’un de ces personnages est Steve Bannon, dont le procès commence cette semaine pour outrage criminel au Congrès pour avoir refusé de se conformer à l’assignation du comité de la Chambre.

Le comité a également émis une citation à comparaître extraordinaire la semaine dernière aux services secrets pour produire des textes d’ici mardi du 5 janvier au 6 janvier 2021, à la suite de rapports contradictoires quant à savoir s’ils ont été supprimés.

Mais les membres du panel affirment que l’audience de jeudi sera la plus précise à ce jour pour exposer et assembler des détails précédemment connus sur la façon dont les actions de Trump étaient en contradiction avec son obligation légale constitutionnelle d’arrêter l’émeute du 6 janvier. Contrairement aux membres du public qui n’ont généralement aucune obligation de prendre des mesures pour prévenir un crime, la Constitution exige qu’un président « veille à ce que les lois soient fidèlement exécutées ».

“Le commandant en chef est la seule personne dans la Constitution dont le devoir est explicitement énoncé pour s’assurer que les lois sont fidèlement exécutées”, a déclaré Luria. « Je considère cela comme un manquement au devoir. (Trump) n’a pas agi. Il avait le devoir d’agir. »

L’audience de jeudi sera la première aux heures de grande écoute depuis les débuts du 9 juin qui a été vue par environ 20 millions de personnes.

Luria a déclaré que l’audience mettra en évidence des témoignages supplémentaires de l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone et d’autres témoins, jamais vus auparavant, “qui ajouteront beaucoup de valeur et d’informations aux événements de cette période critique du 6 janvier”. Elle a cité l’inaction de Trump ce jour-là pendant plus de trois heures, ainsi qu’un tweet cet après-midi critiquant le vice-président Mike Pence pour son manque de courage pour contester la victoire du démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020 qui aurait pu servir à encourager la foule.

«Nous allons parcourir à peu près minute par minute pendant cette période, à partir du moment où il a quitté la scène à l’Ellipse, est revenu à la Maison Blanche et s’est vraiment assis à la Maison Blanche, dans la salle à manger, avec ses conseillers exhortant lui demander continuellement d’agir, d’agir davantage », a déclaré Luria.

L’audience intervient à un moment critique pour le panel, qui se précipite pour résumer les conclusions d’un rapport final cet automne. Le comité s’attendait à l’origine à ce stade à conclure une grande partie de son enquête par une audience finale, mais envisage maintenant des options possibles pour des entretiens et des audiences supplémentaires, ont déclaré les membres du panel.

“Cette enquête est en cours”, a déclaré la représentante Zoe Lofgren, D-Californie. « Le fait qu’une série d’audiences se termine ce jeudi ne signifie pas que notre enquête est terminée. C’est très actif, de nouveaux témoins se présentent, des informations supplémentaires arrivent.

Par exemple, le comité a pris une mesure rare la semaine dernière en délivrant une assignation aux services secrets, un département de la branche exécutive. Cela est venu après avoir reçu un briefing fermé du chien de garde du Département de la sécurité intérieure selon lequel les services secrets avaient supprimé des textes vers le 6 janvier, selon deux personnes proches du dossier.

La découverte a soulevé la perspective surprenante de preuves perdues qui pourraient éclairer davantage les actions de Trump pendant l’insurrection, en particulier après un témoignage antérieur sur sa confrontation avec la sécurité alors qu’il tentait de rejoindre des partisans au Capitole.

“C’est ce que nous devons découvrir”, a déclaré Luria, concernant les textes éventuellement manquants. “Où sont ces SMS ? Peuvent-ils être récupérés ? Et nous les avons assignés à comparaître parce qu’il s’agit de documents juridiques que nous devons voir pour le comité.

Luria a parlé sur “State of the Union” de CNN, Lofgren était sur “This Week” d’ABC et Kinzinger est apparu sur “Face the Nation” de CBS.

L’écrivain de l’Associated Press Will Weissert a contribué à ce rapport.

Hope Yen, l’Associated Press