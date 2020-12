NEW YORK (AP) – Un groupe consultatif gouvernemental influent s’est réuni mardi pour répondre à l’une des questions les plus urgentes de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis: qui devrait être en première ligne lorsque les premiers vaccins seront disponibles?

Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation devait voter sur une proposition qui donnerait la priorité aux agents de santé et aux patients des foyers de soins.

Les deux groupes englobent environ 23 millions d’Américains sur une population américaine d’environ 330 millions.

Alors que la réunion virtuelle commençait, le membre du panel Dr. Beth Bell de l’Université de Washington a noté qu’en moyenne, une personne meurt du COVID-19 par minute aux États-Unis en ce moment, «donc je suppose que nous n’agissons pas trop tôt. «

Plus tard ce mois-ci, la Food and Drug Administration envisagera d’autoriser l’utilisation d’urgence de deux vaccins fabriqués par Pfizer et Moderna. Les estimations actuelles prévoient que pas plus de 20 millions de doses de chaque vaccin seront disponibles d’ici la fin de 2020. Et chaque produit nécessite deux doses.

En conséquence, les tirs seront rationnés dans les premiers stades.

Le comité consultatif se réunira à nouveau à un moment donné pour décider qui devrait être le prochain sur la liste. Parmi les possibilités: les enseignants, la police, les pompiers et les travailleurs dans d’autres domaines essentiels tels que la production alimentaire et le transport; les personnes âgées; et les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents.

Les experts affirment que le vaccin ne sera probablement pas largement disponible aux États-Unis avant le printemps.

Le panel de 15 membres d’experts scientifiques externes, créé en 1964, fait des recommandations au directeur des Centers for Disease Control and Prevention, qui les approuve presque toujours.

Les recommandations ne sont pas contraignantes, mais pendant des décennies, elles ont été largement suivies par les médecins, et elles ont déterminé la portée et le financement des programmes de vaccination américains.

Il appartiendra aux autorités de l’État de suivre ou non les directives. Il leur appartiendra également de prendre d’autres décisions plus détaillées si nécessaire – par exemple, s’il faut faire passer les médecins et les infirmières des urgences avant les autres agents de santé si les stocks de vaccins sont faibles.

L’épidémie aux États-Unis a tué près de 270 000 personnes et provoqué plus de 13,5 millions d’infections confirmées, avec des décès, des hospitalisations et des cas qui ont explosé ces dernières semaines.

Environ 2 millions de personnes vivent dans des maisons de soins infirmiers et d’autres établissements de soins de longue durée aux États-Unis. Ces patients et les membres du personnel qui les soignent ont représenté 6% des cas de coronavirus dans le pays et 39% des décès, selon les responsables du CDC.

Le nombre de travailleurs de la santé couverts par la recommandation du comité serait d’environ 21 millions.

C’est une vaste catégorie qui comprend le personnel médical qui s’occupe – ou entre en contact avec – des patients dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les cliniques et les cabinets médicaux. Il comprend également les travailleurs de la santé à domicile et les ambulanciers paramédicaux. Selon la manière dont les fonctionnaires de l’État appliquent les recommandations du groupe, il pourrait également englober le personnel de conciergerie, les employés des services alimentaires et les commis aux dossiers médicaux.

Le gouvernement estime que les personnes travaillant dans les soins de santé représentent 12% des cas de COVID-19 aux États-Unis, mais seulement environ 0,5% des décès. Les experts disent qu’il est impératif de garder les travailleurs de la santé debout afin qu’ils puissent administrer les vaccins et s’occuper du nombre croissant d’Américains infectés.

Pendant des mois, les membres du panel de vaccination avaient déclaré qu’ils ne voteraient pas avant que la FDA n’approuve un vaccin. C’est la procédure habituelle pour le panel, à quelques exceptions près, comme lors d’une épidémie de grippe en 2009. Mais à la fin de la semaine dernière, le groupe a soudainement programmé une réunion d’urgence pour mardi.

Le président du comité, le Dr Jose Romero, a déclaré que la décision découlait d’une prise de conscience que les États sont confrontés à une date limite vendredi pour passer les commandes initiales du vaccin Pfizer et déterminer où ils devraient être livrés. Le comité a décidé de se réunir maintenant pour donner des conseils aux autorités nationales et locales, a-t-il déclaré.

Mais certains membres du panel et d’autres experts s’étaient également inquiétés des commentaires des responsables de l’administration Trump qui suggéraient des priorités en matière de vaccins différentes.

Le Dr Deborah Birx du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche a déclaré lors d’une réunion avec des responsables du CDC le mois dernier que les personnes de 65 ans et plus devraient se rendre en tête de file, selon un responsable fédéral qui n’était pas autorisé à discuter de la question et à qui s’est entretenu Associated Press sous couvert d’anonymat.

Puis la semaine dernière, le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a souligné qu’en fin de compte, les gouverneurs décideront qui, dans leurs États, recevra les vaccins. Le vice-président Mike Pence a fait écho à ce point de vue.

Les commentaires ont suscité des inquiétudes de longue date au cours de l’administration Trump selon lesquelles les décisions de vaccination seraient dictées par des préoccupations politiques plutôt que par la science.

Demandé si le commentaire d’Azar a joué un rôle dans la programmation de la réunion, Romero a dit; «Nous ne vivons pas dans une bulle. Nous savons ce qu’il a dit. Mais ce n’est pas la principale raison pour laquelle cela est fait.

Jason Schwartz, professeur de politique de la santé à la Yale School of Public Health, a déclaré qu’il était logique que le groupe prenne l’initiative inhabituelle de faire connaître sa recommandation en premier.

«Sans cette recommandation formelle, cela crée un vide à partir duquel les États pourraient partir dans toutes sortes de directions différentes», a déclaré Schwartz, qui ne fait pas partie du panel.

Les responsables du HHS ont déclaré qu’ils distribueraient des doses initiales aux États en fonction de la population, et il est possible que certains États n’en reçoivent pas suffisamment pour couvrir tous leurs travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite.

En conséquence, les gouverneurs devront peut-être décider quels travailleurs de la santé ou quelles régions seront vaccinés en premier, a déclaré Schwartz.

«C’est aux États de déterminer les détails les plus granulaires», a-t-il déclaré.