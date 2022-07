Pandya Store : les fans de Kanwar Dhillon et d’Alice Kaushik exigent la présence de leurs favoris sur Ravivaar avec Star Parivaar, disent que nous nous ennuyons des vieux visages [Read Tweets]

Pandya Store est l’une des émissions les plus sous-estimées de Star Plus. Les TRP ont été assez cohérents compte tenu des changements de calendrier, et les fans adorent les couples. Kanwar Dhillon et Alice Kaushik qui jouent le rôle de Shiva et Raavi ont une énorme base de fans. Chaque week-end, nous voyons les principaux couples de Star Plus sur Ravivaar avec Star Parivaar. Gaurav Khanna d’Anupamaa – Rupali Ganguly, Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer et d’autres sont considérés comme des habitués de l’émission. Dernièrement, nous avons également vu Abrar Qazi et Sargun Kaur Luthra de Yeh Hai Chahatein dans l’émission.

Les fans sont mécontents de ne pas avoir pu voir Shiva et Raavi dans la nouvelle promo. Ils estiment que leurs favoris ont moins de visibilité que les autres. Ils ont tweeté sur la chaîne pour leur donner un peu de repos. Jetez un œil aux tweets…

Ou humee bhi do teen parivaar se chutkaraa dedo thakkkk gyi m unko dekhte dekhte NOUS VOULONS SHIVI STARPLUS https://t.co/biRJk1kz0S ?????? ?????? ? (@ princesse6086) 11 juillet 2022

Ils sont la seule raison de trp Donnez-leur le respect mérité Donnez-leur plus d’espace à l’écran dans #ravivaarwithstarparivar@StarPlus NOUS VOULONS SHIVI STARPLUS https://t.co/tbUMCYvms5 Nisha_backup (@BackupaccNisha) 11 juillet 2022

J’espère que le prochain épisode de RWSP ne sera pas une déception. Je ne me connecterai à starplus que pour ShiVi, la seule attraction de pandyastore.@StarPlus Il est grand temps de bien comprendre vos faits..Les téléspectateurs adorent voir shiva raavi à l’écran et non bhabhi NOUS VOULONS SHIVI STARPLUS https://t.co/Pw2Qrr00wm Ruchika (@Ruchika_58) 11 juillet 2022

Monter les scènes et changer la mise au point de la caméra sur celle qui ne joue même pas est un comportement totalement contraire à l’éthique ! Très déçu. @StarPlus @Sphere_origins #ravivaarwithstarparivaar NOUS VOULONS SHIVI STARPLUS Rups ? (@Darmiyaaan_) 11 juillet 2022

C’est très décevant de voir la promo de #ravivaarwithstarparivaar pour la semaine prochaine .. Ceux que nous sommes intéressés à regarder n’ont pas du tout été affichés dans un cadre Nous voulons voir shiva et raavi, pas n’importe qui d’autre @StarPlus NOUS VOULONS SHIVI STARPLUS pic.twitter.com/01TAwIaOD3 P ? (@snowflakes_wish) 11 juillet 2022

Pandya Store est le remake de la série tamoule et traite d’une famille gujarati. Shiny Doshi et Kinshuk Mahajan sont le couple principal de la série. Mais les foules plus jeunes aiment Raavi (Alice Kaushik) et Kanwar Dhillon qui joue Shiva.