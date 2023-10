Pandor déclenche une tempête diplomatique (très discrète) avec l’appel du Hamas

Ministre des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor.

Les diplomates de pays occidentaux et de plusieurs pays du Moyen-Orient en Afrique du Sud ont été consternés mardi après que le Département des relations internationales et de la coopération (Dirco) ait confirmé la conversation de la ministre Naledi Pandor avec le Hamas, pour exprimer ce qu’elle a qualifié de simple soutien humanitaire. Un haut responsable s’est demandé si une déclaration du Hamas concernant cet appel pouvait être une désinformation russe, destinée à creuser un fossé entre l’Afrique du Sud et la Russie. D’autres étaient initialement d’accord avec le porte-parole de la présidence, Vincent Magwenya, qui a déclaré à News24 qu’un tel appel était une impossibilité diplomatique, dans la mesure où l’Afrique du Sud n’avait aucune relation avec le Hamas. La confirmation finale de Pandor qu’elle avait parlé avec le haut dirigeant du Hamas, Ismail Haniyeh, a poussé les diplomates d’autres pays à se démener pour répondre aux questions de leur pays d’origine, notamment pourquoi ils avaient appris la conversation à partir d’une déclaration du Hamas plutôt que de l’Afrique du Sud – à un moment très sensible. .

