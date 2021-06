Pandémie terminée ? Les restaurants américains ont du mal à répondre à la demande alors que les restrictions sont levées

Les Américains dînent en nombre record alors que les restrictions liées à la pandémie sont levées, les restaurants ayant du mal à répondre à la demande en raison d’une pénurie de main-d’œuvre, ont montré mardi les données publiées par le site d’examen Yelp. Les données de Yelp ont montré plus de 3,7 millions de convives assis à l’aide de son application en mai 2021, le nombre le plus élevé jamais atteint, dépassant les sommets d’avant la pandémie, selon Devon Wright, responsable du marché des restaurants Yelp. Le nombre de convives était de 48% plus élevé qu’en mai 2019, selon les données.

La montée subite vient avec un nombre croissant d’Américains ayant été vaccinés, et les gouvernements locaux levant progressivement les mandats de masque et les limites sur les repas à l’intérieur. « Alors que les convives retournent dans les restaurants, de nouvelles entreprises de restauration et d’alimentation ouvrent leurs portes à des niveaux proches d’avant la pandémie », a déclaré Wright dans un article de blog. « Près de 6 600 nouvelles entreprises de restauration et d’alimentation ont ouvert en mai 2021, une augmentation de 42% par rapport à mai 2020 et en baisse de seulement 21% par rapport à mai 2019. » Yelp a également compté 16 500 réouvertures en avril 2021, ce nombre tombant à 5 000 en mai. Le bond dans les restaurants a été particulièrement prononcé dans certaines villes où le tourisme augmente, comme Honolulu (en hausse de 853%) et Las Vegas (en hausse de 589%), a déclaré Yelp.

Wright a déclaré que les restaurants se tournent de plus en plus vers la technologie pour aider à gérer le pic compte tenu des difficultés à trouver des travailleurs. Cela inclut une utilisation accrue des menus numériques, des paiements sans contact, des listes d’attente sur smartphone, des réservations et de la gestion des tables. Les restrictions pandémiques ont été progressivement levées aux États-Unis avec un peu plus de 52% de la population américaine, soit 174 millions de personnes, ont déjà reçu au moins une dose, selon les responsables de la santé.

