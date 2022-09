Pandémie de COVID : Biden dit que c’est fini, mais est-ce vraiment le cas ?

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il pensait que la pandémie de COVID-19 était “terminée”, alors même que le pays continue de voir environ 400 décès par jour. Dans une interview dimanche sur “60 minutes” de CBS, le président a reconnu que les États-Unis avaient toujours un “problème” avec le virus – qui a tué plus d’un million d’Américains – mais a déclaré que, selon lui, “la pandémie est plus de.”

Le message a incité les responsables de la Maison Blanche à préciser rapidement que les commentaires de Biden n’impliquaient pas de changement de stratégie : le gouvernement américain désigne toujours le COVID-19 comme une urgence de santé publique, bien que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis aient assoupli ses directives le mois dernier. pour permettre aux gens de revenir à la plupart des formes de normalité.

Mais les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, les personnes atteintes de certains handicaps ou de problèmes de santé sous-jacents restent plus à risque de maladie grave et peuvent encore avoir besoin de prendre plus de précautions.

Les remarques de Biden ont déjà reçu un retour politique. Ils surviennent à peine deux semaines après que son administration a lancé une campagne exhortant les Américains à se faire vacciner et a renouvelé ses efforts pour convaincre le Congrès de dépenser 22,4 milliards de dollars supplémentaires pour les efforts d’atténuation du COVID. Cependant, les dirigeants républicains ont déclaré à CNN qu’ils seraient moins disposés à fournir des fonds pour une pandémie qui est désormais “terminée”.

Alors que certains ont interprété les commentaires de Biden comme une intervention cynique avant les prochaines élections américaines de mi-mandat, cela suit une tendance d’autres commentaires optimistes des leaders mondiaux de la santé. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, a laissé entendre la semaine dernière que la fin de la pandémie “est en vue”, notant que le nombre de décès hebdomadaires signalés était le plus bas depuis mars 2020. “Nous n’avons jamais été dans une meilleure position pour mettre fin à la pandémie », a-t-il déclaré.

Mais que signifie « mettre fin à la pandémie » ? Les pandémies ne sont pas comme les matchs de sport – elles ne commencent et ne se terminent pas par le coup de sifflet d’un arbitre. L’OMS a cependant un moyen formel de déterminer le début et la fin d’une pandémie : un comité d’experts de 18 membres prend la décision, comme elle l’a fait auparavant pour la grippe, la poliomyélite et d’autres maladies. Pourtant, il est plus facile de dire quand une pandémie commence que quand elle se termine, selon Caroline Buckee, épidémiologiste des maladies infectieuses à la Harvard School of Public Health. “Il n’y aura pas de seuil scientifique. Il y aura un consensus basé sur l’opinion”, a déclaré Buckee à la revue en ligne Science.

Pendant ce temps, la Chine continue de poursuivre sa stratégie zéro COVID, une politique qui a de nouveau fait l’objet d’un examen minutieux cette semaine, après qu’un bus transportant des résidents vers une installation de quarantaine COVID s’est écrasé dimanche, tuant au moins 27 personnes. Les autorités ont déclaré que le bus transportait 47 personnes de Guiyang, la capitale de la province du Guizhou, vers un comté éloigné à plus de 240 km. Il s’est renversé sur un tronçon d’autoroute montagneux vers 2h40 du matin

Peu de temps après, une photo largement diffusée sur les réseaux sociaux montrait le bus roulant de nuit, le chauffeur portant une combinaison intégrale avec seulement les yeux découverts. Une autre photo montrait le camion écrasé en train d’être aspergé de désinfectant par un travailleur en tenue de protection contre les matières dangereuses. Selon les données du gouvernement, seules deux personnes sont mortes du virus dans la province depuis le début de la pandémie, ce qui soulève de nouvelles questions sur la politique intransigeante de la Chine.

Et tandis que la Chine et les États-Unis continuent d’adopter des approches radicalement différentes face à la pandémie, un rapport de la Commission Lancet COVID-19 a condamné la réponse mondiale à la maladie, appelant le nombre de morts – qui, selon l’OMS, est de plus de 6,4 millions – “à la fois une tragédie profonde et un échec mondial massif à plusieurs niveaux.” Ils ont cité la mauvaise préparation du gouvernement, la mauvaise collaboration mondiale et l’influence de la désinformation sur les citoyens qui ont résisté aux précautions de santé publique.



DANS D’AUTRES NOUVELLES

• Une étude récente portant sur plus de 6 millions de personnes de 65 ans et plus a révélé que les personnes atteintes de COVID-19 avaient un risque considérablement plus élevé de recevoir un diagnostic de maladie d’Alzheimer dans l’année suivant la contraction du virus. L’étude ne prouve pas que le COVID est une cause de la maladie d’Alzheimer, mais elle approfondit les recherches antérieures qui relient l’infection à Covid et la fonction cognitive.

• L’ancienne première dame Melania Trump a été “ébranlée par le coronavirus et convaincue que Trump était en train de foirer”, selon un livre à paraître. Trump s’est souvenu avoir dit à son mari : “Tu gâches ça”, alors qu’elle tentait de le convaincre de prendre la pandémie plus au sérieux. “C’est sérieux. Ça va être vraiment mauvais”, a-t-elle déclaré, selon le livre du correspondant en chef du New York Times à la Maison Blanche, Peter Baker, et de l’écrivain du New Yorker et analyste des affaires mondiales de CNN, Susan Glasser. “Vous vous inquiétez trop”, a-t-elle rappelé en disant le président, qui a rejeté ses inquiétudes et a dit: “Oubliez ça.”



TU AS DEMANDÉ. NOUS AVONS RÉPONDU.



Q : Existe-t-il un lien entre la COVID et la santé mentale ?



UN: Selon une étude récente, vous pouvez avoir un risque jusqu’à 50% plus élevé de développer un long COVID si vous souffrez de problèmes psychiatriques courants.

Les personnes qui se sont identifiées comme souffrant d’anxiété, de dépression ou de solitude, ou qui se sentaient extrêmement stressées, étaient plus susceptibles de vivre une longue COVID, selon l’étude, publiée ce mois-ci dans la revue médicale JAMA Psychiatry.

Les symptômes d’un long COVID peuvent inclure des problèmes respiratoires, un brouillard cérébral, une toux chronique, une fatigue accablante, des changements de goût et d’odorat et des difficultés à exécuter les fonctions de la vie quotidienne qui peuvent durer des mois, voire des années, après que l’infection a éliminé le corps.



CONSEIL SUPÉRIEUR

Tenez-vous à jour avec vos vaccins COVID cet automne, surtout si vous avez 50 ans ou plus.

En effet, le virus continue de présenter un risque pour les personnes de ce groupe d’âge, qui ont été touchées de manière disproportionnée par les conséquences graves du COVID.

Entre avril et juin, les personnes de 50 ans et plus représentaient la grande majorité des hospitalisations liées au COVID-19 (86%) et des décès à l’hôpital (96%), selon une étude du CDC publiée jeudi.

Des données supplémentaires du CDC montrent que même pour les personnes de 50 ans et plus qui ont reçu deux des rappels d’origine, le risque d’hospitalisation était inférieur au quart de ce qu’il était pour ceux qui n’étaient pas vaccinés en juillet. Une dose unique du vaccin COVID-19 mis à jour est recommandée au moins deux mois après avoir terminé la série initiale de vaccins à deux doses ou votre rappel le plus récent.