La recherche souligne que la pandémie de coronavirus était probablement le résultat d’épidémies dans de nombreux endroits du monde, a déclaré Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, ajoutant que Pékin résistera à toute tentative de «stigmatisation».

«Nous avons couru contre la montre et avons été le premier pays à signaler des cas au monde», Wang a déclaré dans une interview aux médias chinois publiée vendredi. Il a fait valoir que, contrairement à une opinion dominante, la propre épidémie de la maladie en Chine n’était pas exclusivement responsable de la pandémie mondiale.

De plus en plus de recherches suggèrent que la pandémie a probablement été causée par des flambées distinctes dans plusieurs endroits du monde

Le premier groupe de cas de Covid-19 a été signalé dans la ville chinoise de Wuhan le 31 décembre 2019; et au cours de l’année suivante, le virus hautement contagieux s’est propagé au reste du monde, entraînant 84,1 millions de cas confirmés et plus de 18,3 millions de décès à ce jour.

Malgré le fait que les origines précises du coronavirus restent floues, l’administration du président sortant Donald Trump a imputé la pandémie à la Chine. Les accusations portées contre Pékin allaient de la dissimulation de l’épidémie initiale à des allégations selon lesquelles le virus était d’origine humaine et aurait en quelque sorte fui d’un laboratoire chinois.

Trump a qualifié à plusieurs reprises Covid-19 de «virus chinois», insistant sur le fait que Pékin devrait en être tenu responsable.

«Nous sommes en première ligne de la lutte pour l’opinion publique», Wang a déclaré, ajoutant que la Chine s’oppose fermement «La politisation de la pandémie.»

«Nous étions déterminés à faire en sorte que le récit objectif et la mémoire collective de la bataille contre la pandémie ne soient pas déformés par des mensonges», a ajouté le ministre.

Les résultats de plusieurs études internationales suggèrent que lorsque la Chine a annoncé pour la première fois le nouveau virus, elle était déjà présente dans d’autres pays.

Il y a un mois, une recherche sur les dons de sang menée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a révélé que Covid-19 avait infecté des Américains plusieurs semaines avant le 31 décembre 2019.

Des enquêtes similaires menées en France et en Italie ont trouvé des anticorps anti-coronavirus dans des échantillons sanguins de début décembre et septembre de cette année, respectivement.

Pendant ce temps, des tests d’eaux usées en Espagne ont révélé des traces du coronavirus dans des sondes prélevées dès mars 2019 – soit neuf mois avant le début de la pandémie.

Les responsables de la santé chinois ont précédemment suggéré que Covid-19 aurait pu arriver à Wuhan depuis l’étranger avec des fruits de mer ou des produits à base de viande congelés. Ils ont également soupçonné les participants aux Jeux mondiaux militaires, qui se sont déroulés dans la ville en octobre 2019, de transmettre la maladie.

