Le Yankee Stadium ouvrira un site de vaccination de masse contre le COVID-19

Le Yankee Stadium ouvrira ses portes en tant que site de vaccination de masse contre le COVID-19 à partir de vendredi pour servir les résidents du Bronx dans le but de renforcer l’équité dans la distribution de vaccins à New York, ont déclaré le maire Bill de Blasio et le gouverneur Andrew Cuomo dans un communiqué conjoint plus tôt cette semaine. 15 000 rendez-vous seront disponibles sur le site au cours de sa première semaine, qui coïncidera avec les efforts de sensibilisation des résidents du Bronx sur la sécurité des vaccins et la planification des rendez-vous. Le Bronx a le plus grand nombre d’hospitalisations et de décès pour 100 000 habitants des cinq arrondissements, selon les données de la ville, et sa population est principalement noire et latino-américaine. Jeudi, plus de 55,9 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 33,9 millions ont été administrées, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Comment va l’économie? Le rapport sur l’emploi de janvier pourrait le dire

Les économistes et Wall Street porteront une attention particulière vendredi lorsque le Bureau of Labor Statistics publiera ses chiffres d’emplois pour janvier. Le fournisseur de données FactSet a déclaré qu’il s’attend à ce que le rapport montre un gain d’embauche modeste de peut-être 100000, le chômage restant à un niveau élevé de 6,7% au milieu de la pandémie COVID-19. Jeudi, le gouvernement a rapporté que 779 000 Américains avaient demandé des prestations de chômage la semaine dernière – un nombre en baisse mais toujours important. Le rapport de vendredi a le potentiel d’affecter les discussions entre le Congrès et la Maison Blanche sur le programme de sauvetage économique proposé par le président Joe Biden de 1,9 billion de dollars.

Des milliers d’employés d’American Airlines pourraient être licenciés

Des avis de congés possibles sont envoyés vendredi à certains employés d’American Airlines, deux jours après que la société a averti que ses activités seraient affectées par un déploiement plus lent que prévu des vaccins COVID-19. La compagnie aérienne, qui emploie environ 133 700 personnes aux États-Unis, a averti mercredi les employés de possibles congés après l’expiration de l’aide gouvernementale à la masse salariale le 1er avril. Des notifications seront envoyées vendredi aux employés dans les zones où la loi l’exige. La société a déclaré que les avis n’équivalaient pas à un congé automatique et qu’elle offrirait un programme de sortie anticipée volontaire et un programme de congé.

La NBA pénalisera les joueurs qui ne se conforment pas aux nouveaux protocoles COVID

La NBA exigera que les joueurs, les entraîneurs et les membres du personnel portent des masques KN95, KF94 ou FFP2 pendant les matchs commençant vendredi, selon un mémo de la ligue envoyé aux 30 équipes dans l’espoir de renforcer les protocoles de santé et de sécurité de la ligue liés à la pandémie de coronavirus. . La NBA a reporté 23 matchs cette saison en raison de problèmes liés aux tests COVID-19 positifs et à la recherche des contacts ultérieurs. Toutes les équipes doivent avoir au moins huit joueurs en bonne santé pour participer à un match. Et en ce qui concerne la nouvelle exigence relative au masque facial, la note indiquait qu’elle «imposera des sanctions à tout joueur ou membre du personnel de l’équipe qui ne respecterait pas ces règles».

La poète inaugurale Amanda Gorman en couverture de TIME

Amanda Gorman, la jeune femme de 22 ans qui a marqué l’histoire en janvier en tant que plus jeune poète inaugurale de l’histoire des États-Unis, apparaîtra sur la couverture du magazine Time. Dans les kiosques vendredi sera son interview avec l’ancienne première dame Michelle Obama, qui a déclaré qu’elle se sentait « fière » et « profondément émue » en regardant la jeune poète lire son travail lors de l’inauguration du président Joe Biden. Gorman porte un bandeau de couronne et une robe jaune sur la couverture de l’édition. Et la diplômée de Harvard et lauréate nationale de la jeunesse poète a beaucoup plus dans sa manche: des livres qui devraient sortir dans les magasins plus tard cette année, des apparitions dans des talk-shows et de futures aspirations politiques.