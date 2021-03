Alors que le monde célèbre un an depuis que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié l’épidémie de coronavirus de pandémie mondiale, un retour sur les 12 derniers mois montre tout ce qui a été appris sur la structure du virus, sa propagation et son comportement. Pourtant, des questions importantes persistent: comment en sommes-nous arrivés ici?

De nombreux signes et points de données suggèrent que le temps peut influencer le coronavirus dans une certaine mesure, mais dans quelle mesure reste un mystère. Depuis que le monde tel que nous le connaissions s’est arrêté en mars dernier, des dizaines (voire des centaines) d’études différentes ont été publiées pour analyser les nombreuses influences météorologiques différentes sur le COVID-19. Bien que chaque publication ait apporté un éclairage nouveau sur le sujet, le tableau général reste au mieux trouble.

Cependant, à l’approche de la fin de l’hiver, le nombre de cas aux États-Unis a progressivement diminué au cours des dernières semaines. Des lueurs d’espoir scintillent que dans les mois à venir, un mélange de chaleur et de soleil pourrait offrir l’aide environnementale nécessaire pour compléter les efforts humains pour ralentir et éventuellement arrêter la transmission du virus.

« Il est difficile de dire exactement quelle est la taille d’une pièce de puzzle (saisonnalité), mais personnellement, j’attends l’été avec impatience », a déclaré le chercheur Jonathan Proctor à AccuWeather en janvier. « J’ai un peu d’optimisme. »

Les visiteurs tendent la main pour recevoir l’énergie du soleil alors qu’ils célèbrent l’équinoxe de printemps au sommet de la pyramide du soleil à Teotihuacan, au Mexique, le mercredi 21 mars 2018. Bien que l’équinoxe de printemps officiel ait eu lieu mardi, des milliers de visiteurs devaient grimper la pyramide antique mercredi pour saluer le soleil et célébrer le début du printemps. (Photo AP / Rebecca Blackwell)

Proctor et ses collègues auteurs de l’Université Harvard et de l’Université de Californie à Santa Barbara ont partagé leurs conclusions sur les impacts de la saisonnalité sur COVID-19 en décembre et n’ont certainement pas été les premiers chercheurs à essayer de mieux comprendre ce lien.

Depuis mars dernier, les experts étaient parfaitement conscients du fait que certaines conditions météorologiques spécifiques étaient susceptibles de jouer un rôle dans l’impact de la pandémie. Linsey Marr, chercheuse en aérosols chez Virginia Tech, a expliqué à AccuWeather au tout début de la pandémie que la propagation du coronavirus peut être comparée à la fumée secondaire.

À l’époque, elle a dit que, les États-Unis n’avaient jamais vu un jour avec plus de 10 000 nouveaux cas.

« Je pense qu’à mesure que le temps se réchauffe et que notre humidité à l’intérieur augmente, nous devrons voir. Nous pouvons espérer que la transmission ralentira, mais je ne pense pas que nous puissions compter dessus », a déclaré Marr le 23 mars. 2020.

Le doute de Marr s’est avéré fatalement vrai. Plus d’un demi-million de décès dus au COVID-19 plus tard, dans le monde entier, il a été prouvé que le comportement humain joue peut-être un rôle beaucoup plus important que les facteurs environnementaux dans la propagation du virus. En juillet, les augmentations quotidiennes de la charge de travail aux États-Unis dépassaient régulièrement 70 000 nouvelles infections, soit plus du double de ce qu’elles étaient en avril. Cette augmentation des cas a également coïncidé avec l’augmentation significative de la capacité des États-Unis à tester la maladie.

L’hiver venu, lorsque bon nombre de ces aides environnementales ont été remplacées par une saison de gris et de neige, ces cas quotidiens s’étaient multipliés par quatre, atteignant 299 786 nouvelles infections le 2 janvier seulement. Mais est-ce simplement le temps qui a provoqué une flambée de nouvelles infections? Cette augmentation du nombre de cas a également coïncidé avec les vacances de Thanksgiving et de Noël, occasions au cours desquelles de nombreux Américains ont ignoré les appels des responsables de la santé à la distance sociale et ont voyagé dans certains cas dans différentes régions du pays.

Mais démêler quelles forces – conditions météorologiques, restrictions gouvernementales ou comportement humain – sont les plus dominantes dans cette équation s’est avéré très difficile pour les chercheurs.

Dans cette photo d’archive du mercredi 18 mars 2020, un homme portant un masque facial pour empêcher la propagation du coronavirus voyage en train à Barcelone, en Espagne. Lorsque l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le coronavirus une pandémie il y a un an jeudi 11 mars, elle ne l’a fait qu’après des semaines de résistance au terme et de maintien du virus hautement infectieux. Un an plus tard, l’agence des Nations Unies a toujours du mal à se tenir au courant de l’évolution de la science du COVID-19, à persuader les pays d’abandonner leurs tendances nationalistes et d’aider à obtenir des vaccins là où ils sont le plus nécessaires. (AP Photo / Emilio Morenatti, dossier)

Comparer la taille des impacts que le temps peut avoir par rapport aux comportements humains peut être une tâche presque impossible à quantifier, mais des experts tels que Proctor et Bryan Lewis, professeur au Biocomplexity Institute de l’Université de Virginie, disent que les Américains doivent s’en tenir à l’essentiel. d’abord et ensuite j’espère que le temps favorable pourra arriver comme une aide.

« COVID est un peu à la fois très difficile et simple à la fois », a déclaré Proctor, conseillant aux gens de « continuer à faire les bases du port d’un masque. Si vous devez voir quelqu’un, voyez-le à l’extérieur … Quantitativement, en comparant les plein effet de la saisonnalité de l’hiver à l’été dans l’hémisphère nord ou sud, cet effet semble être un tiers à un sixième de la taille des politiques de distanciation sociale. «

Lewis a déclaré à Monica Danielle d’AccuWeather en janvier que ces bases se sont avérées efficaces, comme en témoigne la réduction considérable des cas de grippe cet hiver. La grippe saisonnière, un autre virus largement influencé par les conditions météorologiques, se propage à des taux record cet hiver aux États-Unis, et les experts attribuent au port de masque et à la distance sociale le maintien de la grippe à des niveaux historiquement bas.

Cependant, Lewis a également souligné que la grippe et le coronavirus se comportent, se propagent et ont un impact sur la population de manières très différentes.

La saison de la grippe s’étend généralement d’octobre à mars, et certains cas actifs durent jusqu’en mai. Mais cette année, il est tout simplement introuvable, a déclaré à AccuWeather en février Lynette Brammer, qui dirige l’équipe nationale de lutte contre la grippe pour les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

« La saison de la grippe cette année a été pratiquement inexistante, et je pense vraiment que cela a beaucoup à voir avec les niveaux de précautions dont parlent les gens, seule la distanciation sociale supplémentaire dans laquelle nous nous sommes engagés a éliminé la transmission de la grippe au cours de cette saison. » Dit Lewis. « COVID-19, le virus du SRAS-CoV-2, est extrêmement plus transmissible que la grippe et a des résultats bien pires également et il a pu trouver un moyen de continuer à transmettre, mais la grippe vient d’être complètement interrompue par les gens. porter des masques, rester à la maison, réduire le nombre d’enfants dans les écoles et je pense que plus de gens ont également été vaccinés contre la grippe. «

En ce samedi 17 octobre 2020, photo d’archive, la candidate pharmacienne étudiante de l’Université de Californie du Sud, Whitney Fakolade, prépare une dose unique de vaccin contre la grippe lors de la vaccination gratuite au volant du centre de ressources communautaires de LA Care Health Plan et du Blue Shield of California Promise Health Plan. événement à l’Exposition Park de Los Angeles. De nouvelles données gouvernementales suggèrent que davantage d’Américains ont été vaccinés contre la grippe en 2020, tenant apparemment compte des conseils des responsables de la santé craignant une double pandémie de grippe / coronavirus. (Photo AP / Damian Dovarganes, dossier)

Lewis a déclaré que la propagation des vaccins sera cruciale pour que les avantages environnementaux du ralentissement du COVID soient reconnus à l’avenir. Il a comparé ce processus à la fin de l’hiver combiné à la protection offerte par les vaccins antigrippaux afin de freiner la propagation de la grippe.

Plus tôt ce mois-ci, le président Joe Biden a annoncé qu’un vaccin serait disponible pour chaque adulte aux États-Unis d’ici la fin du mois de mai, un calendrier qui s’alignerait bien avec les mois d’été les plus ensoleillés de l’année. Semblable à Lewis et Proctor, Biden a déclaré dans son annonce que les vaccins représentaient une « lumière au bout du tunnel », mais a également averti que les Américains ne laisseraient pas tomber leurs gardes.

Le processus de déploiement des vaccins au cours des trois derniers mois a été difficile d’un point de vue logistique. Ajoutant à cela, strictement dans un sens pratique, les événements météorologiques n’ont certainement pas aidé. Plusieurs grandes tempêtes de neige dans des villes telles que Chicago, New York et Philadelphie ont retardé les efforts de vaccination, tandis que l’énorme tempête hivernale qui a fermé le Texas pendant une semaine en février a également interrompu les tests et les administrations de vaccination.

Pour l’avenir, Lewis a répété que l’environnement ne pouvait pas être entièrement considéré comme le tueur du COVID comme beaucoup auraient pu l’espérer il y a un an. Mais lorsqu’ils sont associés aux efforts d’assainissement de base en cours et à l’augmentation des doses de vaccination, de plus grands espoirs nous attendent.

« Nous devons simplement nous préparer à ce qu’il y ait un long chemin à parcourir avant d’avoir suffisamment de vaccins pour induire l’immunité du troupeau et nous permettre de revenir à la normale », a-t-il déclaré, ajoutant que les Américains doivent s’en tenir à ces principes de base afin de réduire la prévalence. «J’espère que lorsque le printemps arrivera et que nous obtiendrons de l’aide de Dame Nature, nous serons à une très faible prévalence, et nous pourrons alors recommencer à reprendre une vie normale.

