Des manifestations et des marches ont eu lieu samedi dans des villes, notamment Sydney, Melbourne et Brisbane, et d’autres rassemblements sont attendus à Adélaïde et à Perth jeudi. Les gens tenaient des pancartes et des pancartes «Black Lives Matter» avec «Stop Black Death in Custody».

Les manifestations marquent le 30e anniversaire d’un rapport gouvernemental fondateur sur les décès d’Autochtones en garde à vue. Les militants affirment que peu de choses ont été faites depuis lors pour promouvoir la protection des peuples autochtones, car plus de 470 d’entre eux sont morts en détention au cours des trois dernières décennies, selon les médias locaux.

Une foule si forte aujourd’hui pour exiger justice, exiger la fin des décès en détention, en terre et en vertu d’un traité #StopAboriginalDeathsinCustodypic.twitter.com/kUY6OE7JFL – David Shoebridge (@ShoebridgeMLC) 10 avril 2021

La chaîne de télévision ABC a déclaré que plus de 300 recommandations visant à améliorer le traitement des populations autochtones avaient été formulées en 1991, mais « peu » ont été mis en œuvre. Le SBS, quant à lui, a signalé qu’environ un tiers des prisonniers du pays sont des autochtones, alors que ce groupe ne représente que 3% de la population.

«Notre peuple continue de mourir à des taux effroyables. Il n’y a ni responsabilité, ni justice, » NATSILS, un groupe de services juridiques pour les peuples autochtones, a déclaré dans un communiqué, exhortant le Premier ministre australien Scott Morrison à rencontrer les familles de ceux qui sont morts en détention.

La marche contre les morts en détention est en cours ici à Naarm. Pas de justice pas de paix! #StopAboriginalDeathsInCustodypic.twitter.com/3bgIU7QALp – Insigne de Joshua (@joshuabadge) 10 avril 2021

« Recommandation après recommandation ignorée complètement, » L’acteur Meyne Wyatt a déclaré à la foule devant la mairie de Sydney. «Vous en avez assez d’entendre parler de racisme? J’en ai marre de f ** king en parler, » il a dit.

Les manifestants étaient particulièrement frustrés que cinq autochtones soient morts en garde à vue depuis le début du mois de mars. Le dernier cas était un homme de 45 ans décédé ce mois-ci dans un hôpital, où il avait été transféré pour une intervention médicale dans une prison de Perth. La cause exacte du décès n’a pas été signalée.

L’organisatrice Lizzie Jarrett a déclaré aux médias que de tels cas sont un signe de «Une pandémie contre notre peuple.»

Les drapeaux australiens, y compris le drapeau noir, jaune et rouge représentant les peuples autochtones, volaient en berne samedi – en l’honneur du prince Philip, le mari de la reine Elizabeth II, décédé la veille au Royaume-Uni. Certains se sont plaints en ligne que le drapeau autochtone n’aurait pas dû être abaissé pour pleurer un « colonisateur, » et a fait valoir que le geste était insultant et irrespectueux envers la population autochtone du pays.

C’était « épouvantable » que le drapeau a été mis en berne «Pas pour les morts d’Autochtones en détention, mais pour un prince anglais», une personne a écrit sur Twitter.

Elizabeth II est le monarque titulaire de l’Australie, une ancienne colonie britannique.

Le ministre des Autochtones australiens, Ken Wyatt, a écrit vendredi un éditorial pour le journal australien Weekend, dans lequel il a admis qu’il y avait « Il reste encore du travail à faire » pour lutter contre la «surreprésentation» des populations autochtones dans les prisons.

Wyatt a écrit que si le taux de décès des prisonniers autochtones est inférieur à celui des prisonniers non autochtones, « trop » détenus autochtones «Meurent à cause de ce niveau d’incarcération disproportionné.» Le ministre a écrit que le gouvernement travaillait avec les États et territoires australiens pour évaluer « facteurs contributifs » qui conduisent à l’incarcération massive des peuples autochtones.

Les manifestations contre la brutalité policière et le racisme dans les pays occidentaux ont été catalysées l’année dernière par la mort de George Floyd lors d’une tentative d’arrestation bâclée à Minneapolis, Minnesota. Certains de ces rassemblements ont été suivis d’émeutes et de pillages. Les manifestations ont également déclenché une discussion plus large sur l’héritage du colonialisme et de l’esclavage, ainsi que sur les pratiques discriminatoires systémiques des non-blancs.

