Panda montre la “bonne façon” de descendre d’une échelle et fait fondre le cœur des internautes

Les pandas sont connus pour leurs bouffonneries hilarantes. Ces bêtes géantes ont maintes et maintes fois conquis le cœur de beaucoup avec leurs marches bancales et maladroites. Les gens ont éclaté de rire en regardant un panda rouler dans l’herbe et tomber dans de nombreuses vidéos.

Récemment, une autre vidéo de panda a envahi Internet montrant l’animal essayant de descendre d’une échelle mais échouant lamentablement.

Un utilisateur nommé Tansu Yegen, qui prétend être un auteur de profession, a mis en ligne l’adorable vidéo sur le site de micro-blogging. “Je crois que c’est la bonne façon de descendre l’échelle”, a-t-il écrit en plaisantant.

La vidéo a recueilli plus de 2,9 millions de vues et plus de 8 000 likes sur Twitter.

Je crois que c’est la bonne façon de descendre l’échelle🐼 pic.twitter.com/vj9B4ziOvl — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 18 août 2022

La vidéo de 28 secondes s’ouvre sur un panda géant qui lutte pour descendre d’un échafaudage en bois. En tentant d’atteindre le sol, l’animal perd l’équilibre et dégringole de façon hilarante. Il reste dans cette position étrange pendant un certain temps, essayant apparemment de son mieux de se dégager et de descendre.

Après beaucoup d’efforts, il réussit finalement à se retourner et à atteindre le sol avec un bruit sourd. Le panda maladroit tourne et se retourne pendant quelques secondes, avant de se lever, vraisemblablement pour grignoter les feuilles de bambou qui se trouvent devant l’animal.

La vidéo réconfortante a été inondée de réactions amusantes des utilisateurs de Twitter. Alors que l’un d’eux s’est demandé: “Comment cet animal survit-il dans la nature?” Un autre a fait remarquer : « Les pandas passent-ils toute leur vie ivres ?

Je me demande simplement comment cet animal survit-il dans la nature ? — HanaMercy🕊️ (@Mercy20099) 18 août 2022

Les pandas passent-ils toute leur vie ivres ? – Colette Montaigu (@ColetteMontagu1) 18 août 2022

Ce n’est pas la première fois que des pandas sont surpris paresseux ou négligents. Dans un autre cas, un panda a été aperçu accroché à un mur dans une enceinte et tombant à plusieurs reprises dans un fossé sec, apportant des sourires aux visages des spectateurs.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici