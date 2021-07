Panda Express ajoute le poulet orange Beyond Meat à certains restaurants

Source : Panda Express et Beyond Meat

Panda Express a annoncé mardi qu’il mettrait un plat de poulet à l’orange Beyond Meat sur ses menus dans certains endroits de la ville de New York et de la Californie du Sud le 26 juillet.

Panda Express sera le premier restaurant concept asiatique à servir Beyond Meat sur son menu. Le plat, nommé Beyond the Original Orange Chicken, ne sera disponible que pour une durée limitée jusqu’à épuisement des stocks. Le plat associe le poulet à base de plantes de Beyond et la sauce à l’orange signature de Panda Express.

Beyond Meat a testé des substituts de poulet avec KFC de Yum Brands et a lancé la semaine dernière des offres de poulet sans viande dans près de 400 restaurants américains. En 2019, Beyond Meat avait abandonné son alternative originale au poulet pour se concentrer sur son Beyond Burger.

Panda Express propose déjà d’autres plats à base de plantes à son menu, notamment du tofu aux aubergines, du chow mein et des rouleaux de printemps aux légumes, mais il espère attirer des convives avec la nouvelle offre.

« Nous savons que les goûts et les préférences des clients ont évolué et [they] comptez sur nous pour la variété », a déclaré Jimmy Wang, directeur exécutif de l’innovation culinaire chez Panda Express, dans un communiqué.

« Créer une nouvelle version d’un classique préféré est un moyen formidable et accessible de présenter des protéines végétales à nos invités et peut-être même d’attirer un nouveau public pour Panda », a déclaré Wang.