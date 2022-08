Panchayat Memes prend une tournure après la pose de “Binod” avec “Rinki”

Binod de Pachayat 2 vient de faire une carte inversée UNO sur Sachiv Ji. Les mèmes “Dekh raha hai Binod” font fureur sur les réseaux sociaux, mais maintenant, “Dekh rahe ho Sachiv ji” est apparemment aussi devenu un mème. C’est parce qu’Ashok Pathak, l’acteur qui joue Binod dans Panchayat, a posé pour une photo avec Sanvikaa, l’acteur qui joue Rinki dans la série.

Pathak lui-même a partagé certains des mèmes sur ses histoires Instagram. Pour les non-initiés, les personnages de Sachiv et Rinki sont romantiquement impliqués dans la série, d’où le tapage.

Après une longue attente de deux ans, The Viral Fever alias TVF a lancé la deuxième saison de la série comique Panchayat. La deuxième saison très attendue est venue avec une intrigue tout aussi divertissante que la première saison. Non seulement les arcs de personnages ont reçu de nouvelles courbes, mais l’intrigue était également plus diversifiée, y compris un angle d’amour possible. Au moment de la sortie de la deuxième saison, les fans ne pouvaient pas rester calmes et beaucoup se sont énervés le jour de sa sortie. Les médias sociaux, naturellement, se sont enflammés avec des mèmes acquérant un espace substantiel sur plusieurs plateformes, y compris le site de micro-blogging, Twitter. Le secrétaire du Panchayat Abhishek, Prahlad Pandey et Vikas ont volé la vedette avec leurs dialogues accrocheurs et accrocheurs. Et plusieurs dialogues d’Abhishek se sont rendus au meme fest.

Deepak Kumar Mishra est le réalisateur extraordinaire de la comédie dramatique Panchayat, mais il y a de fortes chances que vous le connaissiez également ailleurs. Il y a quelque temps, Mishra était également le visage du célèbre mème “Je ne suis pas intéressé yaar, mujhe sunna hi nahi hai” de cette célèbre parodie de TVF Roadies. Une page Twitter appelée La Cinéphile a partagé les anecdotes sur la plateforme de microblogging. Il s’est avéré que la renommée de Mishra est plus ancienne que celle du Panchayat d’Amazon Prime, plus ancienne même que son imitation emblématique de Raghu Ram. Dans les commentaires, certains utilisateurs de Twitter ont même souligné que Mishra jouait également le rôle d’électricien dans les colocataires permanents de TVF.

