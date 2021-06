Pancake, sirop arrive dans les magasins sous le nom de Pearl Milling Co.

Avez-vous remarqué quelque chose de différent lorsque vous magasinez pour des mélanges à crêpes et des sirops ?

Dans les épiceries de tout le pays, la marque Pearl Milling Company a commencé à remplacer la gamme de produits de petit-déjeuner Tante Jemima.

Le lancement de Pearl Milling intervient un an après que Quaker Oats a annoncé qu’il retirerait tante Jemima de l’emballage de sa marque de sirops et de mélanges à crêpes parce qu’il était « basé sur un stéréotype racial ».

En juin 2020,La société mère PepsiCo a annoncé son intention de remanier l’imagerie des produits et de changer le nom à la suite des appels renouvelés à l’égalité raciale. La nouvelle marque a été dévoilée en février 2021.

USA TODAY a repéré cette semaine certains des produits de crêpes et de sirop de la nouvelle marque dans un supermarché Publix de Floride, à côté d’articles de tante Jemima. Un Ralphs de Culver City, en Californie, avait également des bouteilles du nouveau sirop juste à côté de tante Jemima.

Les responsables de Pearl Milling ont confirmé que les produits dans le nouvel emballage avaient commencé à être expédiés et ont déclaré que la transition devrait prendre quelques mois.

Dans une déclaration à USA TODAY, Pearl Milling Company a déclaré qu’elle travaillait avec les magasins pour mettre les produits avec un nouvel emballage sur les étagères au cours des prochains mois. Les produits de tante Jemima devraient être dans les magasins pendant la transition, a déclaré la société.

Histoire de tante Jemima

La première image de tante Jemima était basée sur Nancy Green, originaire du Kentucky, une esclave de l’époque de la guerre civile de Mount Sterling.

À l’origine, tante Jemima était montrée avec un large sourire et portant un bandana dans les cheveux, une image qui a été critiquée pendant des années car elle était accusée d’encourager les stéréotypes racistes. Quaker Oats rachète la marque Aunt Jemima en 1925. En 1989, l’image est relookée, le nouveau mannequin portant des boucles d’oreilles en perles.

Lors de l’annonce du nouveau nom en février, Pepsi a déclaré que les produits seraient commercialisés sous le nom de tante Jemima sans l’image du personnage jusqu’aux débuts de Pearl Milling en juin, mais certains produits en magasin ont toujours l’image sur la boîte.

La marque comprend également la semoule de maïs, la farine et le gruau.

Selon Pearl Milling, les produits rebaptisés porteront la phrase « Nouveau nom, même bon goût que tante Jemima » sur le nouvel emballage pour aider les consommateurs à trouver les remplaçants.

Les changements d’Oncle Ben pour Ben’s Original

Tante Jemima a été parmi les premières marques à annoncer ses efforts de changement de marque après que des manifestations contre le racisme systémique et le meurtre de George Floyd se soient emparés de la nation l’été dernier. Le même jour, les propriétaires d’Uncle Ben’s, de Mme Butterworth’s et de Cream of Wheat ont déclaré que l’emballage de leurs produits serait également revu.

Après des décennies de critiques sur la façon dont les produits ont perpétué les stéréotypes raciaux, les experts, les historiens et certains consommateurs considèrent que ces mesures sont attendues depuis longtemps. Les entreprises sont confrontées à une pression croissante pour intensifier les efforts de diversité et lutter contre le racisme depuis la mort de Floyd.

L’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin,un homme blanc, a été reconnu coupable du meurtre de Floyd, un homme noir, en avril. Sa condamnation est vendredi et il risque jusqu’à 30 ans de prison.

Uncle Ben’s a été renommé Ben’s Original, et la marque de riz a commencé à déployer des produits dans son nouvel emballage en mai, a déclaré la société mère Mars Food le mois dernier.

Depuis les années 1940, les boîtes de riz présentent un homme noir aux cheveux blancs, parfois avec un nœud papillon, une image qui, selon les critiques, évoque la servitude. Mars a déclaré que le visage était à l’origine inspiré d’un maître d’hôtel de Chicago nommé Frank Brown.

Le nouvel emballage n’a plus de visage mais présente toujours un fond orange avec une police bleue similaire. Certains produits d’Oncle Ben resteront sur les étagères des magasins jusqu’à ce qu’ils soient épuisés, a déclaré Mars Food à USA TODAY.

