Panasonic lance le LUMIX GH5 II et taquine le prochain GH6

Panasonic a annoncé aujourd’hui une version mise à jour de son vénérable appareil photo LUMIX GH5. Le nouveau GH5 Mark II est une mise à niveau relativement modeste par rapport à son prédécesseur, mais si vous regardez l’autre chose que Panasonic a annoncée aujourd’hui, vous vous rendrez compte que ce n’est qu’une solution provisoire.

Le GH5M2 présente un ensemble de spécifications révisées, en grande partie en raison de la mise à niveau vers le processeur Venus Engine plus récent et de dernière génération. La caméra est désormais capable d’enregistrer en interne 4K 60p en 10 bits à 4: 2: 0, ce qui est une amélioration par rapport au GH5 qui ne pouvait faire que 8 bits en interne. Le GH5M2 pourra également enregistrer simultanément en 4K 60p en 10 bits 4: 2: 2 sur un enregistreur externe.

Le GH5M2 est livré avec le profil de journal Panasonic V-Log L pré-installé, qui était un supplément payant en option sur le GH5. Cela vous permet de faire correspondre les couleurs de la caméra à d’autres caméras Panasonic à l’aide de V-Log (S1 / S1H) ou V-Log L (GH5 / GH5S). Le GH5M2 ajoute également deux préréglages cinématographiques (D2 et V2) ainsi que MonochromeS et L.ClassicNeo.

Le capteur Micro Four Thirds de 20,3 mégapixels est presque identique à celui du GH5. Le capteur GH5M2 est doté d’un revêtement antireflet, qui devrait réduire la quantité de reflets autour des objets lumineux.

L’utilisation d’un processeur plus rapide a permis certaines améliorations de la mise au point automatique. Bien que le GH5M2 utilise toujours le même système DFD basé sur le contraste, il n’est pas plus rapide pour verrouiller la mise au point et 2x plus rapide pour détecter les yeux et les visages que le GH5.

Le GH5M2 dispose également d’un stabilisateur d’image intégré amélioré et est capable d’une vitesse d’obturation plus lente de 6,5 arrêts.

Le GH5M2 dispose d’un écran plus petit de 3 pouces par rapport à l’écran de 3,5 pouces du GH5. Cependant, ce nouvel écran a une résolution de points plus élevée de 1840k et est également plus lumineux à l’extérieur.

La connectivité n’a pas beaucoup changé mais le port microUSB a été abandonné au profit de l’USB-C avec chargement USB-PD.

Enfin, le GH5M2 est capable de diffuser en direct sur YouTube ou Facebook directement via la caméra. Tout ce dont vous avez besoin est l’appareil photo et une connexion Internet, que ce soit via le Wi-Fi domestique ou via la connexion de données de votre téléphone et l’application Panasonic et vous êtes prêt à partir. Outre les deux services mentionnés ci-dessus, vous pouvez également diffuser vers tout autre service de streaming compatible avec le protocole RTMP / RTMPS et diffuser à 1080p 60fps à 16 Mbps. Une future mise à jour ajoutera également le streaming IP filaire (RTP / RTSP).

En dehors de cela, il s’agit essentiellement du même appareil photo que le GH5. Tout ce que vous obtenez pour vous différencier de l’extérieur, ce sont des accents rouges et un bouton F1 réaffecté. Cependant, ce n’est pas une mauvaise chose, car le GH5M2 est lancé à 400 $ de moins que le prix de lancement du GH5 et commence à 1699 $.

Cependant, la chose à surveiller est le prochain GH6 de Panasonic, que la société a également taquiné aujourd’hui. La caméra serait en développement et sera lancée d’ici la fin de 2021. Le GH6 sera capable de faire un enregistrement interne 4: 2: 2 10 bits DCI 4K 60p sans aucune limite de temps et également 10 bits 4K 120p HFR enregistrement. Le Gh6 pourra également faire de la vidéo 10 bits 5,7k 60p avec le nouveau capteur Micro Four Thirds.

Le Panasonic LUMIX GH6 coûtera environ 2500 $.

