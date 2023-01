Panasonic annonce les appareils photo LUMIX S5II et S5IIX avec autofocus à détection de phase

Panasonic a annoncé le LUMIX S5II et le S5IIX, les nouveaux appareils photo hybrides sans miroir plein format de la société, axés sur la fonctionnalité d’enregistrement vidéo.

Il s’agit des premières caméras de la société à proposer un PDAF ou une mise au point automatique à détection de phase, s’éloignant de la technologie DFD basée sur la détection de contraste de longue date ou de la profondeur de la technologie de défocalisation. Bien qu’utilisable pour les photos, cette méthode était souvent lente et peu fiable pour la vidéo, et produisait des impulsions constantes dans les zones floues.

Les S5II et S5II résolvent ce problème en ayant un système de mise au point entièrement repensé grâce à un nouveau capteur CMOS plein format 24,2 MP 35 mm. Le nouveau système Phase Hybrid Auto-Focus utilise une combinaison de systèmes PDAF et de détection de contraste avec 779 points AF pour un suivi continu des humains et des animaux.

Les S5II et S5II sont capables de performances d’enregistrement vidéo comparables à celles du S1H. Vous avez le choix entre les options d’enregistrement 6K 10 bits 4:2:0 ou 4K 10 bits 4:2:2. Une nouvelle méthode de dispersion de la chaleur avec un ventilateur et un dissipateur de chaleur intégrés peut permettre un enregistrement 4K non-stop sans surchauffe.

Les caméras ont une plage dynamique revendiquée de plus de 14 arrêts avec V-Log/V-Gamut et prennent en charge les LUT en temps réel pour l’étalonnage des couleurs dans la caméra en téléchargeant directement vos LUT sur la caméra.

Les S5II et S5II disposent d’un nouveau système de stabilisation d’image, composé d’un Body IS à 5 axes et d’un OIS basé sur un objectif à 2 axes, qui fonctionne pour les photos et les vidéos. La vidéo bénéficie également d’un mode Active IS, qui optimise les taux de correction horizontal, vertical et de rotation en déterminant l’état du bougé de l’appareil photo.

Les autres caractéristiques incluent le double ISO natif, le mode rafale 9fps AFS/7fps AFC avec obturateur mécanique et 30fps AFS/AFC avec obturateur électronique, enregistrement de microphone interne 48kHz/24-bit et 96kHz/24-bit avec microphone externe, port HDMI pleine taille, Viseur OLED 3680K points, écran tactile 1840K points entièrement articulé de 3,0 pouces, chargement USB-C, corps moulé sous pression en alliage de magnésium résistant aux éclaboussures et à la poussière, Wi-Fi bi-bande et Bluetooth.

La différence entre le S5II et le S5IIX est que ce dernier est capable d’une sortie vidéo RAW sur HDMI et d’un enregistrement tout-intra et ProRes sur SSD, ainsi que d’un streaming filaire et sans fil pour le streaming en direct et le partage de connexion USB.

Le Panasonic LUMIX S5II est au prix de 2000 $ et sera disponible ce mois-ci. Le S5IIX est au prix de 2200 $ et sera disponible en mai 2023.

