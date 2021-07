Panasonic annonce le Toughbook G2 2-en-1 avec une autonomie de 18,5h et des accessoires modulaires

Panasonic vient de dévoiler son tout nouveau Toughbook G2 2-en-1. Il s’agit d’un PC détachable fonctionnant sous Windows 10 avec trois emplacements d’extension modulaires appelés x-PAK. Les extensions offrent des fonctions supplémentaires telles qu’une interface série, une caméra thermique, un lecteur de codes-barres ou un SSD à dégagement rapide. Le nouveau ToughBook G2 sera rétrocompatible avec « la plupart des docks Toughbook 20 et G1 ».

Il y a un écran de 10,1 pouces capable d’atteindre une luminosité maximale de 1000 nits, et il est alimenté par des processeurs Intel Core i5 et i7 v Pro préchargés avec Windows 10. Le Toughbook G2 est conçu pour une autonomie de 18,5 heures et l’appareil dispose désormais de trois boutons sur le devant.

Le Toughbook G2 fonctionne en mode tablette et ordinateur portable avec le clavier en option et un support en option vous permettra de le fixer sur un véhicule ou un bureau. Les autres fonctionnalités incluent la connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et Dual SIM. La tablette peut être configurée avec 16 ou 32 Go de RAM et 512 ou 1 To de SSD OPAL à dégagement rapide.









Panasonic Toughbook G2

Le Toughbook G2 arrive la même année que le 25e anniversaire du Toughbook original. Le Toughbook G2 commence à 2999 $ et est disponible pour les entreprises clientes via vendeurs autorisés.