Panasonic annonce de nouvelles mises à jour du micrologiciel pour ses appareils photo LUMIX séries S et G : S9, S5II, S5IIX, G9II | Panasonic Amérique du Nord

Newark, New Jersey (8 octobre 2024) – Panasonic a annoncé une multitude de nouvelles mises à jour du micrologiciel pour ses appareils photo sans miroir plein format LUMIX S9, S5II, S5IIX et son appareil photo sans miroir Micro Four Thirds G9II qui améliorent l’expérience de prise de vue et améliorent les fonctionnalités.

Conformément à l’engagement continu de LUMIX à soutenir les créateurs, les dernières mises à jour du micrologiciel seront disponibles en téléchargement gratuit sur le site Web du support client mondial de LUMIX le 9.ème Octobre 2024. Les mises à jour du micrologiciel incluent :

Version 1.1 du micrologiciel du LUMIX S9

Un menu de limite de durée d’enregistrement a été ajouté avec une nouvelle option pour enregistrer sans limitation de durée. 1

Une fonctionnalité d’affichage pour plusieurs marqueurs d’image a été ajoutée, qui permet désormais d’afficher jusqu’à trois marqueurs d’image simultanément. Cela ajoute une polyvalence supplémentaire aux créateurs de contenu qui cadrent pour différents formats d’image ou planifient des prises de vue avec plusieurs compositions, améliorant encore la commodité inégalée de la prise de vue dans Open Gate.

Le système de mise au point automatique hybride de phase très précis a été amélioré avec une détection améliorée du sujet. Une nouvelle option est désormais disponible pour sélectionner la détection des avions et des trains, ainsi que des pièces spécifiques des voitures et des motos.

La compatibilité avec l’application pour smartphone LUMIX Lab a été étendue pour inclure la prise de vue à distance, la télécommande de l’obturateur et la possibilité de transférer les images sélectionnées sur l’appareil photo.

La stabilité opérationnelle a été améliorée.

Micrologiciel LUMIX S5II version 3.1 et micrologiciel LUMIX S5IIX version 2.1

LEICA Monochrome est désormais disponible en tant que style photo, offrant une option de prise de vue monochrome puissante et dynamique.

La compatibilité avec l’application pour smartphone LUMIX Lab est désormais prise en charge.

Le dernier adaptateur de microphone Panasonic XLR, DMW-XLR2, est désormais pris en charge. 2

L’option de fréquence Wi-Fi 5 GHz est désormais disponible et a été ajoutée à l’option 2,4 GHz existante. 3

La LUT en temps réel peut désormais être attribuée au bouton Fn, permettant aux créateurs de profiter facilement d’une gamme de styles de couleurs populaires, classiques ou sur mesure dans l’appareil photo.

La stabilité opérationnelle a été améliorée.

Version 2.2 du micrologiciel du LUMIX G9II

La compatibilité avec l’application pour smartphone LUMIX Lab est désormais prise en charge.

Le dernier adaptateur de microphone Panasonic XLR, DMW-XLR2, est désormais pris en charge. 2

L’option de fréquence Wi-Fi 5 GHz est désormais disponible et a été ajoutée à l’option 2,4 GHz existante. 3

La LUT en temps réel peut désormais être attribuée au bouton Fn, permettant aux créateurs de profiter facilement d’une gamme de styles de couleurs populaires, classiques ou sur mesure dans l’appareil photo.

La stabilité opérationnelle a été améliorée.

*1 – La durée d’enregistrement varie en fonction de l’environnement et des conditions de fonctionnement. L’enregistrement s’arrêtera automatiquement si la température interne devient trop

élevé, même en mode d’enregistrement illimité.

*2 – L’enregistrement flottant 32 bits n’est pas disponible sur le S5II, S5IIX ou G9II

*3 – Selon la région, les réglementations locales, etc. peuvent vous interdire d’utiliser la bande de fréquence 5 GHz à l’extérieur. Si tel est le cas, en extérieur, connectez-vous au smartphone en utilisant [2.4GHz] pour la connexion Wi-Fi.