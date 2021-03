TAMPA, Floride: Jouant devant leurs supporters locaux pour la première fois cette saison, le Lightning de Tampa Bay a soulevé sa bannière de la Coupe Stanley 2020 et a battu les Predators de Nashville 6-3 samedi soir.

Tyler Johnson avait un but et une passe pour le Lightning. Alex Killorn, Brayden Point, Blake Coleman et Mathieu Joseph ont également marqué, et Erik Cernak a terminé avec deux passes.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 28 tirs pour mériter sa 17e victoire en tête de la LNH.

Erik Haula, Alexandre Carrier et Yakov Trenin ont marqué pour les Predators, qui sont tombés à 1-5-1 lors de leurs sept derniers matchs. Pekka Rinne a effectué 21 arrêts.

Avec une foule maximale de 3800 participants, le Lightning a hissé sa bannière de championnat 2020 aux chevrons et a sauté à une avance de trois buts.

RANGERS 4, BRUINS 0

BOSTON: Chris Kreider a marqué son 14e but en tête de l’équipe, Artemi Panarin a obtenu une aide à son premier match depuis qu’il a quitté l’équipe, et les Rangers ont mis fin à une séquence de trois défaites consécutives.

Panarin a quitté le 22 février après qu’un tabloïd russe ait publié des allégations d’un ancien entraîneur selon lesquelles il aurait attaqué une femme en Lettonie il y a près de dix ans, ce qu’il nie. Son retour a clairement fourni un ascenseur pour New York.

Keith Kinkaid a arrêté 18 tirs pour son premier blanchissage depuis 2018. Ryan Strome, Pavel Buchnevich et KAndre Miller ont également marqué pour New York, qui a perdu 4-0 à Boston jeudi.

Jaroslav Halak a effectué 29 arrêts pour les Bruins, qui ont perdu huit de leurs 12 derniers matchs.

CAPITAUX 5, FLYERS 4

PHILADELPHIE: Alex Ovechkin a marqué et Carl Hagelin a inscrit un but et une passe, menant les Capitals à leur quatrième victoire consécutive.

Nick Jensen, Daniel Sprong et Nic Dowd ont également marqué pour Washington, qui en a remporté huit sur neuf.

Nolan Patrick, James van Riemsdyk, Shayne Gostisbehere et Claude Giroux ont marqué pour les Flyers, qui ont perdu quatre sur cinq et ont été balayés en trois matchs à domicile contre Washington cette semaine.

Ovechkin a réussi à égaliser Phil Esposito au sixième rang de la liste des buts en carrière de la LNH lorsqu’il a marqué en avantage numérique pour porter le score à 4-2 avec 6:50 à faire au deuxième. C’était le 716e but d’Ovechkin.

ÎLES 3, DIABLES 2

NEWARK, NJ: Kieffer Bellows a marqué ses deux premiers buts de la saison au début de la troisième période, et les Islanders ont remporté leur huitième victoire consécutive.

Oliver Wahlstrom a également marqué et Semyon Varlamov a effectué 26 arrêts pour aider les Islanders, en tête de l’Est, à prolonger leur séquence de points à 11 matchs à 10-0-1.

La séquence de victoires est la plus longue pour les Islanders depuis qu’ils en ont remporté 10 de suite la saison dernière. Le record de l’équipe est de 15 au début de 1982.

Pavel Zacha et Janne Kuokkanen ont marqué pour les Devils, qui ont perdu 10 de suite à domicile. Mackenzie Blackwood a effectué 26 arrêts.

PANTHERS 4, BLACKHAWKS 2

SUNRISE, Floride: Aleksander Barkov a inscrit deux buts et une passe, et la Floride a remporté sa troisième victoire consécutive.

Carter Verhaeghe avait un but et une passe pour les Panthers. Frank Vatrano a également marqué et Anthony Duclair a récolté deux passes lors de son premier match depuis le 27 février.

Brandon Hagel et Adam Boqvist ont marqué pour les Blackhawks, qui ont perdu contre les Panthers pour la troisième fois cette saison. Kevin Lankinen a réalisé 31 arrêts.

La Floride a pris le contrôle avec trois buts dans une rafale de pointage en deuxième période.

PINGOUINS 3, SABRES 0

BUFFALO, NY: Casey DeSmith a stoppé 24 tirs et Pittsburgh a remis à Buffalo sa 10e défaite consécutive.

Jake Guentzel a marqué le but en frappant à son propre rebond avec 3:23 à faire en deuxième période. Le but en avantage numérique a été établi par Evgeni Malkin, qui compte trois buts et sept passes en sept matchs consécutifs au point.

Les Sabres ont chuté à 0-8-2 dans leur passé 10. La séquence sans victoire correspond à la quatrième pire de l’histoire de l’équipe.

C’était le deuxième blanchissage de DeSmith contre Buffalo et le n ° 5 de sa carrière.

Carter Hutton a arrêté 31 tirs pour Buffalo, qui a été blanchi pour la cinquième fois cette saison.

VESTES BLEUES 4, ÉTOILES 3, OT

COLUMBUS, Ohio: Zach Werenski a marqué 4:55 en prolongation et Elvis Merzlikins a effectué 27 arrêts, menant Columbus à la victoire.

Werenski a marqué son premier but depuis le 23 janvier. Max Domi a ajouté un but et une passe alors que Columbus a cassé une séquence de trois défaites consécutives. Cam Atkinson et Nick Foligno ont également marqué, et Jack Roslovic a terminé avec trois passes.

Andrew Cogliano, Andrej Sekera et Denis Gurianov ont marqué pour Dallas.

Jake Oettinger a réalisé 22 arrêts pour les Stars, qui ont perdu deux de suite et sept sur neuf.

