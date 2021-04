Le samedi 3 avril 2021 marque le cinquième anniversaire de l’étonnante fuite de 11,5 millions de documents de la société de conseil fiscal basée au Panama Mossack Fonseca. Ces documents ont révélé une structure cachée de criminalité, de corruption et d’évasion fiscale dissimulée par des sociétés offshore secrètes – couvrant le produit des affaires sales et de l’évasion fiscale.

Alors que la fuite a montré que de nombreuses personnes et entreprises parmi les plus riches du monde – y compris 143 politiciens et leurs associés – ont utilisé des paradis fiscaux offshore pour éviter de payer leur juste part d’impôts, les citoyens ordinaires de nombreux pays du monde ont été confrontés à des mesures d’austérité exténuantes.

Bien que de nombreux individus aient été inculpés et que plusieurs politiciens de haut rang aient démissionné, cinq ans plus tard, les politiciens n’ont pas réussi à changer les structures qui permettent l’évasion fiscale, la corruption et les affaires sales révélées par la fuite des Panama Papers. Et le scandale Mossack Fonseca ne représentait que la pointe de l’iceberg en termes de pertes de revenus dues aux flux financiers illicites et aux paradis fiscaux.

Le Tax Justice Network estime qu’environ 500 milliards de dollars US d’impôt sur les sociétés sont esquivés chaque année dans le monde – facilités par un réseau complexe de paradis fiscaux, de banques, de conseillers financiers, de grandes entreprises et d’élite. L’OCDE et l’Union européenne ont pris des mesures pour accroître la transparence, mais dans la pratique, les milliardaires et les entreprises qui tentent d’éviter les impôts et de blanchir de l’argent peuvent toujours trouver des moyens de le faire, car nos dirigeants n’ont pas fondamentalement changé les lois et règlements qui leur permettent de le faire. faites-le.

Alors que les Panama Papers ont révélé comment l’élite mondiale cache son argent à l’étranger, nous n’avons pas à chercher bien loin pour voir combien de pays de l’UE facilitent les abus fiscaux. Des pays comme les Pays-Bas et le Luxembourg sont parmi les plus grands facilitateurs au monde de l’évasion fiscale, d’autres comme l’Irlande, Chypre et Malte ont également des caractéristiques de paradis fiscal. C’est totalement inacceptable.

Depuis les Panama Papers, nous avons également assisté à une explosion de l’économie numérique, qui est notoirement difficile à taxer car il peut être difficile d’établir exactement où les bénéfices des entreprises technologiques sont réalisés, et de nombreuses grandes entreprises technologiques utilisent ce manque de clarté pour éviter payer leur juste part d’impôts. Par exemple, une étude d’ActionAid a révélé que 20 pays en développement pourraient manquer jusqu’à 2,8 milliards de dollars de recettes fiscales de Facebook, Alphabet Inc et Microsoft en raison de règles fiscales mondiales injustes.

Les taxes potentielles levées auprès de ces trois «grandes entreprises technologiques» pourraient à elles seules remédier aux pénuries estimées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de plus de 1,7 million d’infirmières dans ces pays en seulement trois ans.

Le COVID-19 a mis en évidence notre dépendance vis-à-vis des services publics, en particulier la santé et l’éducation, et le manque de financement pour ceux-ci.

Le Royaume-Uni et les États-Unis annonçant des plans pour augmenter les taux d’imposition des sociétés est une reconnaissance du fait que davantage de recettes fiscales sont nécessaires pendant la pandémie et au-delà. En plus d’augmenter les taux d’imposition des sociétés, la crise actuelle de Covid-19 devrait donner une impulsion supplémentaire à l’UE et aux États membres pour qu’ils prennent des mesures urgentes pour éliminer les échappatoires fiscales et modifier d’autres lois et règles qui facilitent l’évasion fiscale.

Une directive récente proposée par la Commission européenne sur la déclaration publique pays par pays, qui obligera les entreprises à divulguer leurs revenus, bénéfices, impôts payés et activité économique dans chaque pays où elles sont présentes, est un pas important vers la transparence fiscale. et représente une énorme victoire pour de nombreuses organisations de la société civile. Mais il en faut beaucoup plus si l’UE veut prendre des mesures efficaces pour résoudre les problèmes mis en évidence il y a 5 ans par les Panama Papers.

L’UE doit prendre quatre mesures essentielles en matière de justice fiscale: les États membres doivent supprimer toutes les caractéristiques des paradis fiscaux dans leur propre pays; l’UE doit mettre à jour sa liste noire des paradis fiscaux pour inclure véritablement tous les paradis fiscaux, y compris ses propres États membres. Cela devrait inclure la mise sur liste noire des juridictions à imposition nulle ou faible; les conventions fiscales qui permettent aux entreprises de déplacer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux non imposés doivent être révisées; et l’UE et ses États membres doivent prendre l’initiative de taxer correctement l’économie numérique.

Selon les termes de l’Alliance mondiale pour la justice fiscale, nominés au prix Nobel de la paix 2021: «Il n’y a pas de paix durable sans justice sociale, et pas de justice sociale sans justice fiscale». Les gouvernements de l’UE ne doivent pas caler ou trouver des excuses, des mesures sont nécessaires maintenant pour lutter contre l’évasion fiscale et le secret, en particulier compte tenu de la pandémie de Covid en cours et de la nécessité pour les gouvernements du monde entier, et pas seulement de l’UE, de pouvoir générer des services publics.

ActionAid a été fondée en tant qu’organisation caritative en 1972.

Leur stratégie est de créer une dynamique internationale pour la justice sociale, économique et environnementale, portée par des personnes vivant dans la pauvreté et l’exclusion.