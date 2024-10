Pan Pacific Orchard nommé meilleur bâtiment de grande hauteur au monde par le CTBUH

Le gratte-ciel de 23 étages Pan Pacific Orchard à Singapour, réalisé par le studio d’architecture WOHA, a remporté le prix du Council on Tall Buildings and Urban Habitat pour le meilleur nouveau grand bâtiment au monde.

Situé dans le quartier d’Orchard Road, l’hôtel de 350 chambres dispose de quatre grandes terrasses plantées découpées dans la forme rectangulaire du bâtiment.

Le Conseil des bâtiments de grande hauteur et de l’habitat urbain (CTBUH), qui a décrit le bâtiment comme « un hôtel dans la nature », a décerné au bâtiment sa plus haute récompense – le meilleur bâtiment de grande hauteur au monde – pour la manière dont il démontre la vision durable de Singapour.

« Au milieu des centres commerciaux renommés d’Orchard, des boulevards bordés d’arbres et des tours à usage mixte, Pan Pacific Orchard se distingue comme un phare de la vision environnementale de Singapour », a déclaré le CTBUH.

« Le concept d’hôtel dans la nature du projet transforme le gratte-ciel traditionnel en un espace vert vertical, avec de multiples jardins en terrasses et jeux d’eau intégrés au bâtiment, atteignant un ratio de parcelles vertes de plus de 300 pour cent », poursuit-il. .

« En intégrant de manière holistique la verdure dans sa conception, Pan Pacific Orchard honore le patrimoine de Singapour tout en repoussant les limites du développement urbain durable dans un environnement urbain dense. »

Achevé en 2024, Pan Pacific Orchard est divisé en segments, chaque section de six étages donnant sur une terrasse avec un thème différent : forêt, plage, jardin et nuage.

Ces terrasses contiennent des espaces d’agrément extérieurs abrités pour les invités et contribuent également à la ventilation transversale des intérieurs. Ils sont soutenus par de grandes colonnes d’angle recouvertes de végétation, destinées à contribuer à renforcer la biodiversité de la ville.

One Za’abeel élu meilleur gratte-ciel de l’année écoulée par les lecteurs de Dezeen

« Chez WOHA, nous croyons en la création de bâtiments vivants intégrés à la nature, ainsi qu’au tissu urbain des villes qu’ils habitent, et Pan Pacific Orchard représente notre engagement à construire pour les gens et la planète », a déclaré Mun, directeur fondateur de WOHA. Somme Wong.

« Ce projet démontre que durabilité et hospitalité peuvent aller de pair et que les gratte-ciel peuvent servir de poumons verts dans des environnements urbains denses. »

Le Pan Pacific Orchard a également été nommé lauréat du prix du meilleur bâtiment de grande hauteur de 100 à 199 mètres par le CTBUH. Parmi les autres gagnants figurait One Za’abeel à Dubaï, qui a récemment été nommé meilleur nouveau gratte-ciel du monde par les lecteurs de Dezeen.

La tour Brooklyn de SHoP Architects a été nommée meilleur bâtiment de 300 mètres et plus, tandis que les tours Kaktus de BIG ont reçu le prix du meilleur gratte-ciel d’Europe.

Les gagnants des catégories régionales et basées sur la hauteur sont ci-dessous :

Meilleur immeuble de grande hauteur au monde : Verger Pan Pacific, Singapour

Meilleur grand bâtiment, Amériques : Centre universitaire de Boston pour l’informatique et les sciences des données, par KPMB Architects Boston, États-Unis

Meilleur grand bâtiment, Asie : Groenland Hangzhou Century Center, par SOM, Hangzhou, Chine

Meilleur immeuble de grande hauteur, Océanie : T3 Collingwood, par Jackson Clements Burrows, Melbourne, Australie

Meilleur immeuble de grande hauteur, Europe : Kaktus Towers, par BIG, Copenhague, Danemark

Meilleur immeuble de grande hauteur, Moyen-Orient et Afrique : One Za’abeel, Dubaï, Émirats arabes unis

Meilleur bâtiment de moins de 100 mètres : T3 Collingwood, par Jackson Clements Burrows, Melbourne, Australie

Meilleur bâtiment de grande hauteur de 100 à 199 mètres : Pan Pacific Orchard, par WOHA, Singapour

Meilleur bâtiment de grande hauteur de 200 à 299 mètres : 8 Bishopsgate, par WilkinsonEyre, Londres, Royaume-Uni

Meilleur bâtiment de 300 mètres et plus : Brooklyn Tower, par SHoP Architects, New York, États-Unis

La photographie est de Darren Soh.