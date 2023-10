Pan approuvé par Gordon Ramsay qui est devenu viral sur TikTok maintenant à 37 % de réduction

Vous ne pourrez peut-être pas cuisiner – ou crier, hurler et faire une crise – comme le chef et personnalité de la télévision Gordon Ramsay. Mais vous pouvez utiliser l’une des casseroles qu’il a aidé à développer et vous pouvez l’acquérir à un prix réduit pendant les Big Deal Days d’Amazon.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Cette poêle particulière est une Wok antiadhésif hybride HexClad de 12 pouces il passe au lave-vaisselle et au four et est compatible avec toutes les tables de cuisson, y compris l’induction. Le wok est désormais au prix de 112 $, contre 179 $ lors de l’événement Amazon. Il est également disponible en variétés de 10 pouces (95 $) et de 14 pouces (150 $). D’autres poêles HexClad sont également réservées pour l’événement.

Ramsay, un chef et restaurateur britannique, est peut-être mieux connu de beaucoup pour ses programmes tels que Hell’s Kitchen et Ramsay’s Kitchen Nightmares, et pour ses critiques brutales et souvent profanes à l’égard des candidats à l’émission et du personnel du restaurant. Il a collaboré avec la marque d’ustensiles de cuisine HexClad à partir de 2021.

« J’utilise les poêles à la maison et la combinaison de l’acier inoxydable et de la fonctionnalité antiadhésive est incroyable. » Ramsay a dit à l’époque. « Il est très polyvalent et cuisine exceptionnellement bien. Je suis ravi de m’associer à l’équipe HexClad alors que nous élargissons la gamme de produits magnifiques et de haute qualité. »

Les casseroles ont un motif distinctif d’hexagones répétés en acier inoxydable sur un revêtement antiadhésif, donnant son nom à la batterie de cuisine.

Ce wok HexClad de 12 pouces fonctionne avec une variété de surfaces de cuisson et va au lave-vaisselle. Capture d’écran de Gael Fashingbauer Cooper/CNET

Les poêles ont gagné en popularité sur TikTok, où de nombreux chefs amateurs et professionnels les ont essayées.

Mais comme pour tout achat, si vous décidez d’essayer les poêles HexClad, veillez à acheter sur un site réputé. De nombreux utilisateurs de TikTok j’ai fait des vidéos sur la façon dont ils ont été trompés en leur faisant croire que Ramsay donnait des jeux complets de casseroles HexClad pour les frais d’expédition, pour ensuite se faire voler leurs numéros de carte de crédit et leur facturer des centaines de dollars. Ce prix est peut-être une bonne affaire, mais ils ne les donnent pas. C’est pourquoi vous devriez les récupérer sur Amazon aujourd’hui plutôt que dans la boutique TikTok.