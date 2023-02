PAN à utiliser comme identifiant commercial commun : centrer sur la facilité des affaires

Le numéro de compte permanent à 10 chiffres, populairement connu sous le nom de PAN, sera utilisé comme identifiant d’entreprise commun, a annoncé la ministre des Finances Nirmala Sitharaman dans son discours sur le budget dans un grand geste pour faciliter les affaires.

Le PAN est attribué par le service des impôts sur le revenu à une personne, une entreprise ou une entité.

Concernant la nécessité de soumettre séparément les mêmes informations à différentes agences gouvernementales, un système de “processus de classement unifié” sera mis en place, a ajouté le ministre.

“Ce dépôt d’informations ou retour sous forme simplifiée sur un portail commun sera partagé avec d’autres agences selon le choix du déclarant”, a-t-elle déclaré.

Plus de 39 000 conformités ont été réduites et plus de 3 400 dispositions légales dépénalisées pour améliorer la facilité de faire des affaires, a déclaré Nirmala Sitharaman en présentant son cinquième budget consécutif.

Le gouvernement apportera une politique nationale de gouvernance des données, qui simplifiera le processus KYC tout en anonymisant les données individuelles, a déclaré le ministre

Elle a également déclaré que si les MPME ne parviennent pas à exécuter le contrat, 95 % de la garantie de bonne exécution seront restituées aux petites entreprises dans le cadre du programme Vivad Se Vishwas.

Le régime Vivad Se Vishwas prévoit le règlement de l’impôt, des intérêts, des pénalités ou des frais contestés en rapport avec une ordonnance d’évaluation ou de réévaluation moyennant le paiement de 100 % de l’impôt contesté et de 25 % de la pénalité, des intérêts ou des frais contestés.

La phase III des tribunaux électroniques sera lancée, a déclaré le ministre.