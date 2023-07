PAMPERS a fait don de plus d’un million de petites couches à des bébés prématurés.

La marque de soins pour bébés a créé son produit « Preemies » en 2017 après que les chercheurs ont réalisé que la plupart des couches pour nouveau-nés submergeaient les bébés prématurés.

Pampers a imaginé en 2017 sa gamme de couches ‘Preemies’ pour bébés prématurés 1 crédit

Elles sont trois tailles plus petites que les couches pour nouveau-nés ordinaires et conviennent aux bébés pesant moins de 1,8 lb (800 g).

Depuis son lancement il y a six ans, la campagne #PampersforPremmies a fait don d’un million de couches gratuites à des unités néonatales à travers le Royaume-Uni.

Le soutien de la marque aux bébés prématurés a commencé à la fin des années 1990, lorsqu’un chercheur a appris que les couches existantes étaient trop grandes pour les plus petits bébés.

Les couches pour nouveau-nés de taille standard devaient être coupées et pliées à la taille – ou, pire encore, les bébés étaient simplement recouverts de coton.

Les couches pour prématurés ont été spécialement conçues pour répondre aux besoins des bébés prématurés.

Ils contribuent au développement sain des hanches et des jambes de bébé et sont également conçus pour être doux pour la peau délicate des bébés prématurés au fur et à mesure de leur développement.

Depuis 2017, Pampers s’est associé à l’association caritative pour bébés Bliss dans le cadre de la campagne annuelle Pampers For Preemies, en donnant de l’argent et en faisant mieux connaître le travail qu’ils font pour soutenir toutes les personnes touchées par la prématurité.

Peter Bradley, directeur des services chez Bliss, a déclaré : « Nous travaillons avec Pampers depuis six ans, aidant à garantir que tous les bébés nés prématurés ou malades voient leurs parents activement impliqués dans leurs soins.

«Nous savons qu’avoir un bébé nécessitant des soins spécialisés est souvent une expérience accablante, mais les preuves montrent que lorsque les parents et les familles sont plus impliqués dans des activités telles que le changement de couche, leur bébé peut bénéficier de meilleurs résultats, tels qu’un séjour plus court à l’hôpital.

« Nous sommes ravis qu’une étape aussi incroyable d’un million de couches données ait été atteinte. »