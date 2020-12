Pamela Tiffin, la mannequin brune aux cheveux bouffants devenue actrice qui a sauté à la célébrité du cinéma à 19 ans dans un drame de Tennessee Williams et une comédie de Billy Wilder, s’est ensuite enfuie pour faire des films italiens et a pris sa retraite d’acteur avant son 32e anniversaire., est décédé mercredi dans un hôpital de Manhattan. Elle avait 78 ans. Le décès a été annoncé dans une déclaration de famille au Hollywood Reporter. Mme Tiffin a commencé sa carrière cinématographique hollywoodienne dans deux films très différents. Dans « Été et fumée»(1961), basée sur la pièce de théâtre Williams sur une célibataire (Geraldine Page) et son amour pour un médecin local (Laurence Harvey), elle a joué la femme innocente et beaucoup plus jeune qui le vole. Cette même année, elle a joué le rôle de la fille guillerette d’un cadre de Coca-Cola dans la comédie politique de M. Wilder.Un deux trois. » Son personnage se rend à Berlin et épouse un jeune communiste sexy (Horst Buchholz) – tout à fait contre la volonté de son chien de garde d’entreprise (James Cagney). Mais peu de temps après avoir réalisé un film de 1965 avec Marcello Mastroianni, elle a largement abandonné Hollywood pour jouer dans des films italiens. Et en 1974, alors qu’elle avait à peine la trentaine, elle s’est complètement retirée du théâtre. Ce n’était pas ce que les experts du cinéma avaient prédit.

Interviewé par le Daily News de New York en décembre 1961, M. Wilder l’a qualifiée de «plus grande découverte cinématographique depuis Audrey Hepburn». Dans le même article, Mme Tiffin a expliqué au journaliste Joe Hyams pourquoi elle commençait à préférer l’actrice à son ancienne carrière. «Un mannequin se vend, mais une actrice vend les personnages qu’elle joue», dit-elle. «Je m’ennuyais assez de moi-même, de mon visage et de mon corps.» Pamela Tiffin Wonso est née le 13 octobre 1942 à Oklahoma City, fille de Stanley Wonso, un architecte, et de Grace Irene (Tiffin) Wonso. Elle a grandi à Oak Lawn, dans l’Illinois, dans la banlieue de Chicago, et a commencé le mannequinat – principalement dans des publicités imprimées et des défilés – à l’âge de 13 ans. Trois ans plus tard, elle et sa mère ont déménagé à New York, où Pamela a fréquenté le Hunter College entre deux missions de mannequinat. Il existe deux versions de sa découverte par Hollywood, et les deux semblent être vraies. Lors d’un voyage de vacances à Los Angeles, elle a été aperçue en train de déjeuner avec un ami dans le commissaire des Paramount Studios et a rapidement rencontré le producteur Hal Wallis. M. Wallis avait presque fini de lancer son dernier projet, «Summer and Smoke».

Mais M. Wilder, avec «un, deux, trois» à venir sur son calendrier, la cherchait déjà. Il avait vu une annonce de lingerie dans le New York Times Magazine; le photographe était Bert Stern, et le mannequin, vêtu seulement d’un slip, s’est avéré être Mme Tiffin. Dans un reportage photo publié en 1962 dans le magazine Esquire, M. Stern s’est souvenu du tournage et l’a qualifiée de «nouvelle star féminine la plus chaude du cinéma».

Après ses deux rôles dans le cinéma, le troisième film de Mme Tiffin était «Foire d’État»(1962), un remake de la comédie musicale du film Rodgers et Hammerstein de 1945 (sa voix chantée a été doublée), en tant que fille adolescente enthousiaste d’un fermier à la recherche d’une romance entre les concours de pâtisserie et les spectacles de bétail. Mme Tiffin a réalisé deux douzaines de films dans les années 60 et la première moitié des années 70. Elle est restée visible et commercialisable – jouant un agent de bord novice dans la comédie romantique «Come Fly With Me» (1963) et la fille coquette d’un homme riche dans «Harper»(1966), un mystère mettant en vedette Paul Newman. Dans le même temps, elle devenait connue pour ses films destinés à un public adolescent, notamment « Pour ceux qui pensent jeunes»Et« The Lively Set », tous deux sortis en 1964. James Darren était sa co-vedette dans les deux. Sa seule apparition à Broadway était dans une reprise de la comédie de Kaufman et Ferber «Dîner à huit» (1966). Elle a joué Kitty Packard, l’invité du dîner flashy et le plus manifestement déplacé, joué par Jean Harlow dans le film de 1933.