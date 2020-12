Pamela Tiffin est décédée à l’âge de 78 ans.

La mannequin, qui a posé pour une page centrale Playboy dans les années 60, est décédée de causes naturelles dans un hôpital de New York le 2 décembre, a confirmé sa famille.

Sa fille Echo Danon a confirmé le décès tragique de sa mère dans une déclaration partagée avec The Hollywood Reporter.

Elle avait travaillé comme mannequin adolescente à Chicago avant de se faire un nom dans le cinéma, travaillant avec d’énormes stars comme James Cagney et Paul Newman.

La rumeur dit que Pamela a été découverte dans le commissaire sur le terrain de la Paramount.

