Pamela Meyer, experte en tromperie formée à Harvard : Conseils pour détecter les mensonges

La réponse est la dernière, dit Paméla Meyer un expert en tromperie formé à Harvard qui est un examinateur de fraude certifié et l’auteur du livre de 2010 “Liespotting: Proven Techniques to Detect Deception”.

Étaient-ils simplement des trompeurs magistraux ? Ou y avait-il des signes qui auraient pu indiquer leurs tromperies et leurs exagérations plus tôt ?

C’est ce qui se passe lorsqu’un fondateur énigmatique et passionné raconte une histoire impressionnante sur sa startup – seulement pour que tout s’effondre plus tard dans un gâchis d’exagération, de tromperie et, dans certains cas, d’allégations de fraude pure et simple.

Ces fondateurs décédés, et d’autres comme eux – d’Adam Neumann de WeWork à Travis Kalanick d’Uber – ont quelque chose en commun, et ce ne sont pas seulement les émissions de télévision de prestige être fait à propos de leurs effondrements .

Il faut plusieurs “erreurs de réflexion” critiques pour se laisser berner par des fraudeurs potentiels, a déclaré Meyer à CNBC Make It.

Ces erreurs sont faciles à commettre. Nous faisons souvent confiance aux personnes qui offrent « quelque chose que nous voulons désespérément », comme un dispositif médical potentiellement vital ou un moyen de devenir riche rapidement grâce à la crypto-monnaie, dit-elle.

Il est facile d’être aveuglé par les signes traditionnels de légitimité, comme une éducation d’élite, ajoute Meyer. Holmes a fréquenté Stanford avant d’abandonner pour lancer Theranos. Les parents de Bankman-Fried étaient tous deux professeurs de droit à Stanford et il est diplômé du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Et il y a un élément de mentalité de foule : si les gens autour de vous disent que quelqu’un est digne de confiance, vous êtes plus enclin à leur faire confiance. Il est beaucoup trop facile de “confondre inconsciemment familiarité et légitimité”, dit Meyer.

Voici les “quatre principaux indicateurs verbaux de tromperie” de Meyer que tout le monde peut repérer, que vous parliez à quelqu’un en face à face ou que vous regardiez une personnalité publique donner une interview :

Déclarations de protestation

Méfiez-vous de quiconque se rabat sur un grand nombre de “déclarations de protestation”, dit Meyer.

“Imaginez que quelqu’un de l’autre côté de la table lève la main en position ‘stop’ et dise : ‘Mais ce n’est pas la bonne question à poser. Laissez-moi vous dire pourquoi'”, dit-elle.

C’est une forme de tromperie et une indication que la personne essaie d’éviter une question conflictuelle – plutôt que de répondre avec des preuves qui pourraient éclaircir les choses et apaiser vos inquiétudes quant à leur véracité.

“Quand quelqu’un proteste, prenez note”, dit Meyer.

Minimiser le langage

Les fraudeurs évitent parfois les questions d’approfondissement en utilisant un “langage minimisant” pour minimiser toute préoccupation, dit Meyer.

Bankman-Fried, par exemple, a blâmé sa propre inexpérience en tant que fondateur et homme d’affaires pour la chute de FTX – tout en niant qu’il ait réellement fraudé délibérément des clients ou des investisseurs.

Quant aux 8 milliards de dollars de fonds des clients qui manquent toujours, Bankman-Fried a imputé le problème à “un mauvais étiquetage interne des comptes bancaires” dans un Excuses du fil Twitter il a posté en novembre.

Bankman-Fried a déclaré qu’il était “choqué” par ce qui s’est passé à FTX, tout en niant à nouveau avoir commis une fraude, dans une interview avec Andrew Ross Sorkin de CNBC au DealBook Summit du New York Times le mois dernier. Il a semblé détourner le blâme vers Alameda Research, le fonds spéculatif crypto qu’il a cofondé.

Bankman-Fried n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC Make It.

“Lorsque la minimisation est regroupée avec la protestation et la déviation, vous avez un signe pour creuser plus profondément”, déclare Meyer.

Déviation

Les personnes qui changent de sujet à plusieurs reprises lorsqu’on leur pose des questions difficiles soulèvent un drapeau rouge évident, dit Meyer. Mais les fraudeurs experts peuvent le faire si bien que vous ne le remarquerez peut-être pas.

Holmes a souvent détourné des questions techniques difficiles sur le matériel de Theranos en racontant des histoires à son sujet arrière arrière grand pèreun chirurgien qui avait un hôpital qui porte son nom, dit Meyer.

Ou, Holmes parlerait de son oncle décédé d’un cancer, ajoute Meyer – et comment il a inspiré le dévouement de Holmes pour tester plus facilement les gens pour des maladies mortelles.

Meyer note également que Bankman-Fried utilise souvent le jargon financier dans ses entretiens, qu’elle appelle “une tactique de déviation”.

Et lors de la première présentation de FTX aux investisseurs, Bankman-Fried aurait joué à des jeux vidéo lors de réunions de présentation, tout en insistant pour que les investisseurs lui donnent un contrôle total. Le New York Times décrit ces réunions comme des offres « à prendre ou à laisser ».

De telles tactiques auraient dû être “un drapeau rouge, à coup sûr, qu’il détournait une plongée profonde dans les détails” de FTX, dit Meyer. “La déviation peut être verbale, mais elle peut aussi être tactique de remuer le chien.”

Comportement convaincant

Prenez note lorsque les gens passent soudainement d’être coopératif et ouvert “au” mode de conviction “, où ils passent à un ton suppliant et persuasif”, dit Meyer. “Qu’est-ce que tu fais, quand quelqu’un passe à ce mode ? Tu le laisses parler et parler et parler.”

Cela semble être le mode actuel de Bankman-Fried, dit Meyer.

Le fondateur de FTX a participé à de nombreuses interviews récentes, tentant de convaincre le public qu’il n’a intentionnellement trompé personne et que la chute de son entreprise était simplement le résultat d’une mauvaise surveillance et d’erreurs honnêtes.

Mais il est difficile de faire confiance à ces déclarations, dit Meyer. Après tout, Bankman-Fried a admis à mentir très récemment sur plusieurs aspects de sa vie – y compris son dévouement à l’altruisme efficace, l’histoire des dons politiques et le véganisme.

“La plupart des gens présentent des schémas de tromperie. Là où il y a de la fumée, il y a généralement du feu”, explique Meyer. “Lorsque vous interrogez quelqu’un et que vous lui demandez astucieusement : ‘Y a-t-il autre chose ?’ plusieurs fois après qu’ils aient affirmé être honnêtes, il est remarquable de voir combien d’autres choses ils ont révélées.”

