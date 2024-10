Pamela J. Joyner revient sur une semaine de premières à la Biennale de Venise 2024

Alors que je me dirigeais vers Venise, J’avais de grandes attentes quant à ce que j’allais voir, apprendre et vivre là-bas. Avant l’ouverture, Adriano Pedrosa, le commissaire de la Biennale 2024, a clairement indiqué qu’il créerait un précédent. Comme beaucoup de collectionneurs, pour préparer le voyage, j’ai parcouru la liste de plus de 300 artistes participants à la recherche de noms qui me sont familiers et de ceux que je ne connaissais pas mais qui pourraient être intéressants et adaptés à notre collection. Cet exercice a fourni une solide opportunité de contemplation que j’avais expérimentée dans la même mesure en 2015 lors de la Biennale d’Okwui Enwezor, « Tous les futurs du monde ».

Ce qui ressort immédiatement de l’édition de cette année, intitulée « Les étrangers partout », est que l’une des décisions clés de Pedrosa m’a placé en territoire très familier. J’ai été ému de constater qu’environ la moitié des œuvres présentées provenaient d’artistes qui ne vivent plus. Malheureusement, de nombreux artistes de couleur importants et issus de communautés marginalisées sont restés relativement inconnus au cours de leur vie. Cela a été le cas pour tant d’artistes noirs au cœur de notre collection que ce fait définit la substance de notre mission de collection, qui est de corriger cet effacement. Le monde de l’art s’est acculturé à l’idée selon laquelle les biennales devraient mettre en valeur de nouveaux récits, mais semble présumer que ces artistes doivent également être vivants et relativement jeunes. « Foreigners Everywhere » propose avec audace que les artistes décédés peuvent également être des artistes émergents, et que ces carrières méritent une évaluation complète. Je félicite Pedrosa pour avoir fait ce choix courageux. Cela facilitera l’écriture d’une histoire de l’art plus complète et plus vraie.

À mon arrivée mardi, mon projet était de me concentrer sur les deux sections principales de l’exposition, les Jardins et l’Arsenale. Je savais que j’avais beaucoup à apprendre. Très tôt dans ma visite, j’ai vécu l’un des moments forts de ma semaine à Venise : la galerie Giardini consacrée à l’abstraction était époustouflante. Les amis que j’ai rencontrés dans cet espace l’ont décrit comme un lieu de joie et de découverte. J’ai trouvé particulièrement convaincantes l’installation centrale de l’artiste brésilien Ione Saldanha et les œuvres des artistes de l’école de Casablanca. À ce stade, j’ai remarqué quelque chose d’autre d’inhabituel, peut-être une première.

L’entrée du Pavillon Central, peinte par le collectif autochtone MAHKU, avec (en médaillon) l’œuvre de Mohamed Melehi Composition (1968) exposé dans une section sur l’abstraction historique. Illustration : Kat Brown ; Photos, de gauche à droite : Photo Matteo De Mayda ; Photo Ben Davis

Chaque étiquette et chaque texte mural avait un auteur reconnu. Il faut une générosité d’esprit, un niveau de confiance professionnelle et quelque chose d’aussi banal qu’une compétence managériale bien aiguisée pour partager la vedette qu’est la Biennale de Venise. Les implications à long terme sont importantes. Alors que les institutions s’efforcent d’atteindre plus d’équité, la question de savoir qui est habilité à façonner et à écrire l’histoire de l’art est importante. Voir un groupe de jeunes conservateurs collaborer à la Biennale de Venise avec un certain niveau d’agence était inspirant. Donner à la prochaine génération les moyens de travailler sur un projet d’une telle complexité et d’une telle importance pourrait servir de modèle pour la manière dont d’autres institutions pourraient s’y prendre pour identifier, former et attirer des universitaires hautement qualifiés issus d’horizons divers afin de créer un canon plus inclusif.

J’étais particulièrement enthousiasmé par le travail réalisé par Amanda Carneiro, conservatrice adjointe au Museu de Arte de São Paulo (MASP), l’institution d’origine de Pedrosa. Au cours des dernières années, alors que je travaillais à développer notre collection d’artistes noirs brésiliens, j’ai appris à connaître et à développer l’estime de Carneiro. Au cours de la dernière décennie environ, elle a effectué un important travail de conservation, d’abord au Museu Afro Brasil, puis au MASP, en travaillant sur des expositions comme « Histoires afro-atlantiques » et des expositions personnelles pour des artistes comme Sonia Gomes et Abdias Nascimento.

Elle est une experte de premier plan du mouvement panafricain. Carneiro est également susceptible d’être la première femme noire à jouer un rôle dans la construction curatoriale des Giardini et de l’Arsenale depuis la création de la Biennale il y a 130 ans. Être le premier comporte à la fois des avantages et des inconvénients. Compte tenu de son expertise scientifique, de son expérience professionnelle et de son talent, je me joins aux nombreux admirateurs de Carneiro pour souligner que ce sera un plaisir de voir tout ce qu’elle accomplira à l’avenir.

J’ai revisité les Giardini et l’Arsenale tous les jours où j’étais en ville après l’ouverture. J’ai sélectionné différentes sections que je souhaitais voir plus en profondeur. Deux favoris incluaient des artistes déjà présents dans notre collection. J’ai vraiment aimé voir un important regroupement des meilleures œuvres de Rubem Valentim. De plus, la monumentalité de la présentation de Lauren Halsey, devant l’Arsenale, a été le point culminant d’une jeune carrière déjà caractérisée par de grandes réalisations.



De gauche à droite : Rubem Valentim (de haut en bas) : Composition Bahia N°11966 ; Peinture 31966 ; et Peinture 21964. Ci-dessus, Lauren Halsey : gardiens de la couronne2024. Pamela Joyner avec les artistes Mark Bradford et Antonio Jose Guzman lors d’un dîner d’artistes avant l’ouverture de la Biennale. Illustration : Kat Brown ; Photos, de gauche à droite : Photos Matteo de Mayda (3) ; Photo Marco Zorzanello; Photo Dave Benett

Une impression récurrente tout au long de mes différentes visites était l’élégance de l’installation. L’exposition présentait de nombreuses œuvres textiles. Ils étaient fixés sur des toiles tendues au lieu d’être accrochés de manière autonome, plus typique. Cela a donné à l’apparence des œuvres individuelles, ainsi qu’à l’esthétique de l’ensemble de l’exposition, un degré plus élevé de formalité. Mon hypothèse concernant cette approche est que les visiteurs étaient invités à considérer ces œuvres dans un cadre institutionnel traditionnel et tout ce que le contexte muséal implique.

Tout ce que j’ai vu du mardi au vendredi a été influencé par la façon dont j’ai commencé ma semaine à Venise. Mon mari, Fred Giuffrida, et moi sommes arrivés à temps pour organiser un dîner dimanche soir au nom de Pedrosa afin d’honorer tous les artistes exposant dans les pavillons centraux. Ce qui s’est déroulé a été une soirée magique. C’était aussi une première à la Biennale. L’enthousiasme des artistes, jeunes et vieux, confirmés et émergents, était palpable. Même si beaucoup d’entre eux s’étaient croisés au passage lors de l’installation, ce fut l’occasion de s’engager plus profondément, d’apprendre les uns des autres et de partager leur expérience. Et pour couronner le tout, Mark Bradford s’est arrêté pour offrir des mots d’éloge à son ami Adriano et des mots d’encouragement à un public profondément reconnaissant de plus de 100 artistes. Ce n’était rien de moins que l’expérience d’une vie.

Je suis un passionné de la série d’expositions « Histórias » d’Adriano Pedrosa au MASP. Ces expositions bien documentées et ces catalogues denses constituent la matière première complète de nombreuses histoires de l’art aux multiples facettes, négligées et interdépendantes. Un certain nombre de ces histoires émanent des pays du Sud. Ce que je crois avoir vu à Venise était un concentré de cette recherche encyclopédique à long terme menée par un conservateur maîtrisant parfaitement son sujet. Ce que j’espère qu’il se produira avec une histoire aussi vaste et jusqu’alors négligée, c’est que les conservateurs, les collectionneurs et les critiques d’aujourd’hui et de demain poursuivront ce chemin de découverte, d’exploration et de contextualisation institutionnelle. Le principal obstacle à l’institutionnalisation de ces histoires est désormais bien connu. Isoler les créateurs et leurs récits les empêche de développer de profondes racines institutionnelles. En conséquence, la « découverte » doit alors se reproduire. Parfois, ce processus prend des décennies, voire plus. Le cycle est vicieux et j’espère qu’il ne se répétera pas avec les artistes méritants mais sous-estimés d’aujourd’hui. Cette Biennale de Venise nous donne une feuille de route sur la manière dont les institutions et les individus peuvent intégrer ces nouveaux récits dans autant de contextes différents et les mettre en dialogue direct les uns avec les autres ainsi qu’avec des histoires plus connues.

C’est un privilège d’observer des professionnels extrêmement talentueux dans n’importe quel domaine, au sommet de leur carrière. Lorsque des personnes talentueuses entrent dans la zone et donnent le meilleur d’elles-mêmes, les observateurs non seulement le voient et l’entendent, mais ils le ressentent également. C’est le phénomène qui vous fait vous lever et applaudir lors d’un match de football ou sangloter pendant un air. Ce sont des moments où des niveaux élevés de compétences se mêlent à des années d’expérience et peuvent être catalysés par une circonstance spécifique. Les financiers réalisent les transactions de leur vie, les avocats élaborent leurs meilleurs arguments, les ballerines en font 34 au lieu du 32 requis, des tours de fouetté, et les conservateurs font ce qu’Adriano Pedrosa a fait dans « Foreigners Everywhere » : ils créent quelque chose de nouveau qui peut faire et changer l’histoire de l’art. . Bravo (et je suis debout).

Une version de cet article apparaît dans le numéro 2024 ARTnews Top 200 Collectors.