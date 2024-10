Pamela Anderson sur le fait de ne plus se maquiller

Pamela Anderson est devenue synonyme d’un moment de fraîcheur sur le tapis rouge, et l’actrice et mannequin parle de sa décision de ne pas se maquiller et de laisser transparaître sa vraie beauté. Dans une interview avec Charme pour le numéro Femme de l’année du magazine, Anderson a expliqué qu’elle ne voulait pas « courir après la jeunesse ».

« Je viens de le faire et j’ai joué avec », a-t-elle déclaré, se rappelant avoir déjà expérimenté le maquillage. « Je n’ai rien contre le maquillage, mais j’avais l’impression qu’il me allait mieux dans la vingtaine qu’aujourd’hui. »

Getty Images



« Vous allez arriver à la croisée des chemins dans la cinquantaine et vous vous demandez : « Est-ce que je vais courir après la jeunesse ? Est-ce que je vais être malheureux ? Ou est-ce que je vais m’accepter ?' », a-t-elle ajouté. « Et c’est une pratique. Et c’est difficile de dire qu’on tente tout ça quand on continue à faire les tapis rouges et les couvertures de magazines maquillés.»

Getty Images



Bien que l’auteur porte encore occasionnellement un léger glamour, elle en est à un point où elle accepte ses « cicatrices » et ses « imperfections ».

« Ce processus est vraiment stimulant. Je sais que ça semble un peu fou. J’essaie aussi de me découvrir et de découvrir qui je suis, en quelque sorte, au-dessous de tout cela et j’essaie d’enlever les couches », a-t-elle déclaré, ajoutant que le visage nu et l’authenticité de chaque personne sont « assez bons pour une couverture de magazine. »

« Il est important, peu importe où vous en êtes dans votre parcours beauté, de vous accepter tel que vous êtes », a-t-elle poursuivi. « Je pense qu’au lieu d’essayer d’être cette personne polie, je préfère être crue. Un œil est plus petit que l’autre, mon nez est tordu, mes lèvres sont bizarres. Tout le monde a des imperfections.

Anderson, qui est devenu connu pour avoir joué le sauveteur CJ dans la série des années 90 Alerte à Malibuse sent même plus en confiance en maillot de bain aujourd’hui qu’à l’époque de la série à succès.

«Je constate que je me sens plus à l’aise dans ma peau maintenant qu’au cours des 30 dernières années. Mais je ne m’en suis pas rendu compte jusqu’à maintenant », a-t-elle déclaré, ajoutant : « C’est tellement fou, parce que sucer… ou essayer d’être à la hauteur de cette folle attente de ce à quoi les gens veulent que vous ressembliez ou soyez en vieillissant, les choses changement. »