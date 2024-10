Pamela Anderson souffrait de « dépression depuis une vingtaine d’années » – News 24

Photo : BANG Showbiz. Tous droits réservés.

Pamela Anderson estime avoir souffert de dépression pendant « une vingtaine d’années ».

L’actrice a parlé de sa vie et de sa carrière lors d’une apparition au Festival du film de Zurich en Suisse, où elle a reçu le Golden Eye Award de l’événement – et elle a révélé qu’elle se souvenait à peine d’une grande partie de sa vie sous les projecteurs après être devenue célèbre à la télévision à succès. montrer « Alerte à Malibu ».

Selon Variety, elle a déclaré : « Je le regarde maintenant et j’ai l’impression d’être passée de « Baywatch » à Broadway. Je ne sais pas ce qui s’est passé entre les deux, tout est très flou.

« Je suis juste heureux d’être ici, en ce moment, parce que je pense que je souffre de dépression depuis quelques décennies. »

Pamela a fait ses débuts à Broadway en 2022 dans le rôle de Roxie Hart dans « Chicago » pendant huit semaines et elle a ensuite décroché un certain nombre de rôles au cinéma, dont « The Last Showgirl », « Rosebush Pruning », et un rôle dans le nouveau « Naked Gun ». ‘film qui devrait sortir l’année prochaine.

La star a expliqué qu’elle était ravie d’être à nouveau occupée par son travail et elle pense que son documentaire Netflix de 2023 « Pamela, a Love Story » a aidé à relancer sa carrière après que la réalisatrice de « The Last Showgirl », Gia Coppola, l’ait regardé.

Elle a ajouté : « C’est comme ça que Gia me voyait. J’ai toujours su que j’étais capable de faire plus. C’est génial de faire partie de la culture pop, mais c’est une bénédiction et une malédiction. Les gens tombent amoureux de toi à cause d’un maillot de bain. cela a pris beaucoup de temps, mais je suis là.

Pamela avait déjà déclaré à Collider : « Je pense que le timing est primordial. Je pensais que je n’aurais jamais la chance de faire quelque chose comme ça.

« Je me suis dit : ‘Oh, eh bien, c’est ce que les gens pensent de moi. Je vais juste retourner dans ma ferme, faire de la confiture, et c’est tout. Je vais trouver une autre façon de rendre ma vie belle.’

« Mais le documentaire est sorti, le livre est sorti et Gia a vu le documentaire. Elle doit être une sorte de maître ou de prophète ou quelque chose comme ça, mais elle a été si merveilleuse de m’envoyer le scénario, et je l’ai lu et j’étais comme » Oh mon Dieu, c’est ça. C’est ça quand les gens lisent un scénario et réalisent vraiment qu’ils sont les seuls à pouvoir le faire. C’est la vie ou la mort. «

« Et c’est ce que j’ai ressenti, et j’ai des frissons même en y pensant. »