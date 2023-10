Pamela Anderson s’extasie sur son nouveau look naturel et sans maquillage : « C’est la liberté »

Pamela Anderson en a fini avec le maquillage.

Au cours des derniers mois, Anderson, née à Ladysmith, en Colombie-Britannique – qui, pendant une grande partie de sa carrière, a été surtout connue comme une bombe hollywoodienne et un mannequin pour Playboy – a presque entièrement abandonné son maquillage, optant plutôt pour un look décontracté et frais avec ses taches de rousseur sont pleinement exposées.

Même lors des événements les plus médiatisés, comme le défilé Vivienne Westwood de la Fashion Week de Paris la semaine dernière, Anderson a supprimé les normes sociales et a embrassé sa beauté naturelle.

L’ancien Alerte à Malibu La star ne portait qu’une légère couche de mascara et des vêtements de marque vintage provenant de sa propre garde-robe lors de l’événement parisien.

Dans une interview accordée à Vogue France avant le défilé Vivienne Westwood, Anderson, 56 ans, a déclaré que le choix de ne pas se maquiller entièrement était venu inconsciemment.

«Je m’habillais avec ces beaux vêtements et je pensais: ‘Je ne veux pas rivaliser avec ces vêtements.’ Je n’essaie pas d’être la plus jolie fille de la pièce », a-t-elle expliqué dans l’interview publiée mardi. «J’ai l’impression que c’est la liberté. C’est comme un soulagement.

Anderson n’avait pas d’équipe glamour ni de styliste pour l’événement, qui sont presque omniprésents pour toute célébrité.

« Il faut parfois défier la beauté », a-t-elle expliqué, ajoutant que sa mère avait toujours dit qu’Anderson se lasserait un jour de se maquiller.

« Si nous recherchons tous la jeunesse, ou si nous recherchons tous notre idée de ce qu’est la beauté dans les magazines de mode et tout, nous allons seulement être déçus, ou peut-être un peu tristes. »

Anderson a déclaré qu’en tant que femme aux yeux du public, elle voulait être un modèle pour les autres et prouver que les femmes de tout âge n’étaient pas obligées de se conformer à des normes de beauté rigides.

Une « révolution de la beauté naturelle »

De nombreux fans d’Anderson, ainsi que d’autres célébrités, ont félicité Anderson pour son nouveau look sans maquillage.

L’acteur Jamie Lee Curtis l’a applaudie pour ne pas se maquiller. Dans une publication Instagram dimanche, Curtis, 64 ans, a déclaré qu’Anderson avait lancé la « révolution de la beauté naturelle ».

Curtis a partagé deux photos d’Anderson du défilé Isabel Marant à la Fashion Week de Paris le 28 septembre.

« Cette femme s’est présentée et a réclamé sa place à table sans rien sur le visage », a-t-elle écrit. « Je suis tellement impressionné et bouleversé par cet acte de courage et de rébellion. »

Dans les commentaires, certains adeptes de Curtis ont contesté la catégorisation de l’acteur.

« Je pense qu’au lieu d’applaudir les femmes qui ne se maquillent pas, nous devrions applaudir le fait qu’elle semble avoir trouvé sa zone de confort et semble accepter ce que cela représente pour elle à cet âge », a écrit un utilisateur d’Instagram. « Je ne pense pas que nous devrions commencer à applaudir moins de maquillage, plus de maquillage, etc., mais plutôt les femmes qui acceptent ce qu’ELLES veulent faire sur le moment et non ce que quelqu’un d’autre veut qu’elles fassent. »

Une autre a réprimandé que le look sans maquillage d’Anderson est « génial, mais les femmes ne devraient pas être qualifiées de courageuses pour se sentir à l’aise dans leur peau ».

Curtis a publié un autre article sur Anderson quelques jours plus tard. Elle a partagé deux photos de l’interview de Vogue France.

« LA LIBERTÉ EST BELLE ! » Curtis a écrit.

De nombreuses autres personnes sur les réseaux sociaux ont fait écho au sentiment de Curtis et ont partagé leur admiration pour Anderson.

Pamela Anderson et moi avons toutes les deux 56 ans. Je suis tellement heureuse de la voir comprendre à quel point il est merveilleux d’être dehors et de montrer votre visage tel que vous êtes. Mon 📷@rerutled pic.twitter.com/GqgVP8GV0y – Mona Eltahawy (@monaeltahawy) 4 octobre 2023

Pamela Anderson a été ravagée par un système qui ne voulait rien d’autre que l’utiliser puis la détruire. Je suis vraiment content qu’elle ait pu sortir de l’autre côté. https://t.co/dMuczelyAa – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 6 octobre 2023

On ne se maquille plus parce que Pamela Anderson l’a dit – Brooke Schofield (@BroookeAmber) 4 octobre 2023

En août, Anderson a déclaré qu’elle avait arrêté de se maquiller après le décès de son amie et maquilleuse Alexis Vogel d’un cancer du sein en 2019. La star a déclaré à Elle qu’elle se sentait « mieux » de ne pas se maquiller depuis la mort de Vogel.

« J’ai remarqué qu’il y avait tous ces gens qui faisaient de grands looks de maquillage, et c’est dans mon genre d’aller à contre-courant et de faire le contraire de ce que tout le monde fait », a-t-elle expliqué. «Je pense que nous commençons tous à paraître un peu drôles en vieillissant. Et je me moque un peu de moi-même quand je me regarde dans le miroir. Je dis : « Wow, c’est vraiment… qu’est-ce qui m’arrive ? C’est un voyage.