Pamela Anderson révèle le moment où elle a su que Kid Rock n’était pas pour elle – Hollywood Life

Paméla Anderson55 ans, revient sur son mariage avec Kid Rock, 52 ans, et a admis qu’elle savait qu’il n’était pas fait pour elle immédiatement après leur mariage. L’ancien Alerte à Malibu star, qui sort un documentaire sur sa vie et un mémoire à la fin du mois, est apparu sur SiriusXM Le spectacle d’Howard Stern le 25 janvier et a parlé des hauts et des bas de sa vie amoureuse au fil des ans. Howard a demandé à quel moment elle savait qu’elle n’aurait pas dû avoir une relation amoureuse avec la chanteuse, et elle n’a pas hésité à répondre.

“Juste au moment où je me suis mariée”, a-t-elle dit en riant, avant de mentionner son premier mari, Tom Lee, dans la vidéo ci-dessus. “Je viens de sauter dans quelque chose parce que, vous savez, Tommy et moi l’avons fait, et nous avons eu cette connexion incroyable. Mais ensuite vous sautez dans quelque chose et c’est comme, ‘Oh, ce n’est pas cette connexion incroyable, c’est juste quelque chose d’autre. Ensuite, j’essaie lentement de me frayer un chemin.

“Cette dernière année, j’ai été seule, et ça a été une année vraiment incroyable pour moi”, a-t-elle ajouté. “Juste en quelque sorte passer par, regarder en arrière et réfléchir à tout… ça a été bien. Je veux dire, comme vous devez être capable d’être seul aussi avant de pouvoir être avec quelqu’un d’autre, donc j’ai l’impression que je grandis en quelque sorte en ce moment. Cela a pris beaucoup de temps.

Pamela et Kid Rock se sont mariés de 2006 à 2007. Avant cela, elle était mariée à Tommy, avec qui elle partage des fils Brandon26 et Dylan, 25 ans, de 1995 à 1998. L’ancienne star de Playboy s’est également mariée après Kid Rock. Elle était mariée à Rick Salomon de 2007 à 2008 et de nouveau de 2014 à 2015. Elle a également épousé Jon Peters en 2020 mais le mariage a été de courte durée. Finalement, elle épousa son garde du corps, Dan Hayhurst en 2020 mais a demandé le divorce en 2022.

Le documentaire de Pamela, Paméla, une histoire d’amour, sera diffusée sur Netflix et présentera sa version de l’histoire sur de nombreuses relations publiques et moments de sa vie. Ses mémoires, Amour, Paméla, est prêt à faire de même. Tous deux sortiront le 31 janvier.

