Pamela Anderson révèle la raison surprise pour laquelle elle a quitté Los Angeles et a déménagé sur une île isolée du Canada

Pamela Anderson a fait un grand amélioration de l’habitat.

La bombe de « Baywatch », 57 ans, a décidé de s’installer sur l’île de Vancouver, au large des côtes canadiennes, au début de la pandémie – et maintenant elle dit franchement sa décision de le faire.

Anderson est née et a grandi à Ladysmith, en Colombie-Britannique, et a déclaré qu’elle avait été inspirée à quitter la Californie et à retourner à ses racines.

« Je suppose [it was] un retour à la maison, pourrait-on dire, pour vraiment regarder ma vie et me rappeler qui j’étais – pas ce que les autres me disaient que j’étais », a déclaré Anderson. WWD.com mardi.

« Et je ne voulais pas que quelque chose de ce qui se passe [in Hollywood] pour moi, définis-moi.

Pamela Anderson montre sa nouvelle vie et son domicile au Canada après avoir quitté Los Angeles. Instagram/Pamelaanderson

Pamela Anderson sur Instagram. Instagram/Pamelaanderson

Anderson – qui est un jardinier passionné – a ajouté : « Je voulais que ce que je fais me définisse… toutes ces réalisations me sont venues dans la roseraie. »

Et la roseraie d’Anderson a suscité de nombreuses idées pour sa vie et ses entreprises.

Plus tôt cette année, elle a cofondé la marque de beauté végétalienne Sonsie Skin, et maintenant sa nouvelle mousse nettoyante a été formulée avec de l’essence d’églantier inspirée des fleurs poussant dans son jardin.

Le mannequin – qui a arrêté de se maquiller ces dernières années – a déclaré à WWD qu’elle avait l’impression que « la roseraie, pour moi, était un message très fondamental, parce que je me suis en quelque sorte redécouverte dans la roseraie ».

Pamela Anderson partage un aperçu de sa nouvelle vie au Canada sur les réseaux sociaux. Instagram/Pamelaanderson

Anderson a passé des décennies à Malibu, en Californie et a récemment révélé qu’elle y était malheureuse.

« Il y a quelques années, j’ai en quelque sorte abandonné à un moment donné et j’avais besoin d’un changement », a-t-elle admis dans une interview avec De meilleures maisons et jardins à l’époque. «Je me suis dit: ‘Eh bien, je suppose que c’est exactement ce que les gens pensent de moi.’ Je n’étais pas dans une bonne situation lorsque je suis revenu au Canada.

Elle a poursuivi : « Je ne sais pas ce qui s’est passé au cours des dernières décennies, mais je me sens maintenant très éloignée de l’image de qui j’étais. Je me sentais très triste et seul. Je ne me sentais pas seulement incompris, j’avais l’impression d’avoir vraiment foiré, que toute ma vie était un tas d’erreurs.

Pamela Anderson dans le rôle de CJ Parker dans « Baywatch ». Fremantle Médias/Shutterstock

Anderson, qui partage deux fils adultes : Brandon Thomas Lee, 28 ans, et Dylan Jagger Lee, 26 ans, avec son ex-mari, le batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee, 62 ans, a avoué qu’elle avait intériorisé certaines de ces décisions.

«J’étais dur avec moi-même et je pensais avoir fait subir beaucoup de choses à ma famille et à mes enfants. J’en suis arrivé à un point où j’ai décidé de déménager, de disparaître et d’entrer dans mon jardin.