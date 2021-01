PAMELA Anderson a affirmé que Donald Trump pardonnerait au fondateur de WikiLeaks Julian Assange dans les dernières heures de sa présidence.

L’actrice hollywoodienne, 53 ans, a déclaré à Piers Morgan sur Good Morning Britain que l’abandon des accusations contre son amie Assange pourrait ajouter un «positif» à l’héritage de Trump.

L’ancienne star de Baywatch a déclaré: «Je sais qu’il débat et nous verrons ce qui se passera… J’espère qu’il prend cette décision.

«Cela pourrait ajouter un élément positif à son héritage.

« De toute évidence, il est contre les fausses nouvelles et Wikileaks est contre les fausses nouvelles. »

Mais elle a également précisé que même si Trump ne lui pardonnait pas, ils tenteront de parler au président élu Joe Biden.

Anderson a ajouté: « Je pense que Trump va lui pardonner. Si cela ne se produit pas, nous en parlons au camp de Biden. »

Assange, 49 ans, est actuellement détenu dans une prison de Londres après avoir été enfermé pendant plusieurs années à l’ambassade équatorienne, et Anderson lui a rendu visite dans les deux.

Il fait face à 18 accusations criminelles liées à la fuite de centaines de milliers de documents secrets du gouvernement, qui ont été remis par l’ancienne analyste du renseignement de l’armée, Chelsea Manning, déjà condamnée.

S’il est reconnu coupable des crimes, il pourrait passer jusqu’à 175 ans derrière les barreaux.

Plus tôt ce mois-ci, la juge du district Old Bailey, Vanessa Baraitser, a rejeté la demande de traduire l’Australien en justice pour espionnage et piratage d’ordinateurs gouvernementaux.

Baraister a déclaré que l’extradition vers les États-Unis pour faire face à ces accusations serait « oppressante » pour la santé mentale d’Assange.

Anderson, un éminent militant des droits des animaux, a également affirmé dans l’interview que les végétaliens étaient de meilleurs amants.

Elle a dit: « » Absolument, je pense. Je pense que j’ai toujours eu beaucoup de plaisir dans ce département. «

«Le cholestérol de la viande, des œufs et des produits laitiers provoque le durcissement des artères – et pas grand-chose d’autre.

«Cela ralentit le flux sanguin vers tous les organes du corps, pas seulement le cœur.

« Vous pouvez améliorer votre santé globale et augmenter votre endurance dans la chambre en devenant végétalien. »

Désireux de prouver qu’il a toujours son mojo malgré son régime à base de viande, le présentateur de télévision marié Piers a demandé effrontément: « Vous voulez tester cette théorie? »