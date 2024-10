Actrice et activiste Pamela Anderson est sortie avec un livre de cuisine intitulé « I LOVE YOU: Recipes From the Heart » qui lui est dédié deux fils, Brandon et Dylan.

Le livre de recettes, qui a commencé comme un cadeau pour ses fils, s’est transformé en une collection de 80 recettes pour « nourrir l’âme », selon le communiqué de presse. Anderson, « cuisinière de longue date » et jardinière, partage son amour de la cuisine à base de plantes, du jardinage, de la nature et bien plus encore dans le livre.

L’ancienne star de « Baywatch » a rejoint « Good Morning America » ​​pour partager ses recettes de tartes aux légumes de récolte que vous pouvez préparer dans un moule à muffins et un gâteau Guinness au pain d’épices au levain épicé avec une sauce au caramel.

« J’aime ces tartes car elles sont individuelles et faciles à préparer dans un moule à muffins, suffisamment petites pour être manipulées. Avec les jeunes enfants, on a l’impression de toujours leur jeter quelque chose dans les mains lorsqu’ils sortent en courant. pour ajouter un peu de délicieuse sauce à la sauge frottée à la mienne alors que je suis assis seul à la table de ma cuisine… en respirant », écrit Anderson dans le livre.

Pamela Anderson sort un nouveau livre de cuisine intitulé « I LOVE YOU ». Livres Hachette

Continuez à lire pour découvrir la recette d’Anderson et acheter le livre.

Récolte des pâtés aux légumes

Pamela Anderson partage sa recette de tartes aux légumes récoltées dans son nouveau livre de cuisine, « I LOVE YOU ». Livres Ditte Iseger/Hachette

Cela fait 10

Pâte

3 tasses (440 g) de farine tout usage biologique non blanchie

1 cuillère à soupe de sucre cristallisé

1/2 cuillère à café de sel marin fin

1 tasse plus 1 cuillère à soupe (270 g) de beurre végétal, congelé ou réfrigéré

2 cuillères à café de graines de lin moulues

2/3 tasse (160 ml) d’eau glacée

Remplissage

4 tasses (560 g) de courge musquée coupée en dés (à partir d’environ 1 moyenne)

1 tasse (100 g) de canneberges fraîches

1 échalote, émincée

3 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge, divisées

Sel de mer fin

Poivre noir fraîchement moulu

1 cuillère à soupe de beurre végétal

1/2 petit oignon jaune, finement haché

1 carotte, hachée finement

1 branche de céleri, hachée finement

4 gousses d’ail, hachées

1 boîte (15 onces / 425 g) de haricots cannellini, égouttés et bien rincés

3 feuilles de sauge, tranchées finement en rubans

1/4 tasse (60 ml) de vin blanc

Sauce

2 cuillères à soupe de beurre végétal

1 cuillère à soupe de farine tout usage biologique non blanchie

1 tasse (240 ml) de lait végétal non sucré

1 cuillère à café de sauce soja

3 feuilles de sauge, tranchées finement en rubans

Sel de mer fin

Poivre noir fraîchement moulu

Instructions

Faire la pâte: Dans un grand bol, mélanger la farine, le sucre et le sel. Coupez le beurre végétal dans le mélange de farine jusqu’à ce qu’il ressemble à de la chapelure. Incorporez les graines de lin à l’eau, puis ajoutez-les au bol. Utilisez vos mains pour pétrir le mélange jusqu’à obtenir une pâte très molle et tendre (elle se raffermira au réfrigérateur, ne vous inquiétez pas). Divisez-le en 2 morceaux, l’un représentant environ un tiers du tout et l’autre représentant environ les deux tiers. Couvrir et réfrigérer au moins 30 minutes.

Préchauffer le four à 400°F (200°C). Tapisser une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé.

Préparez la garniture : Placer la courge, les canneberges et l’échalote sur la plaque à pâtisserie préparée. Arroser d’1 cuillère à soupe d’huile d’olive, saupoudrer de sel et de poivre et mélanger jusqu’à ce qu’ils soient uniformément enrobés. Rôtir jusqu’à ce que la courge soit dorée, 30 à 40 minutes. Laissez refroidir.

Pendant ce temps, faites chauffer le beurre végétal et les 2 cuillères à soupe d’huile d’olive restantes dans une grande poêle à feu moyen-vif. Ajouter l’oignon, la carotte et le céleri et cuire, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que l’oignon ramollisse, 3 à 5 minutes. Ajouter l’ail et cuire 2 minutes en remuant souvent. Incorporer les haricots et la sauge et assaisonner de sel et de poivre. Cuire, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que la carotte soit ramollie et que tout soit doré, environ 5 minutes. Versez le vin et poursuivez la cuisson 1 minute. Retirer du feu et laisser refroidir.

Assembler les pâtés en croûte: Une fois la pâte refroidie, sortez le plus gros morceau du réfrigérateur et étalez-le sur un plan de travail fariné jusqu’à ce qu’il ait un peu moins de 1/4 de pouce (6 mm) d’épaisseur. Utilisez un emporte-pièce pour découper 10 cercles (5 pouces / 12 cm). (Rassemblez et reroulez simplement les restes si nécessaire. Si la pâte devient trop molle, refroidissez-la au congélateur pendant quelques minutes et réessayez.) Placez-les dans un moule à muffins et moulez-les à la forme des moules : ce sont vos fonds. croûtes.

Abaissez le plus petit morceau de pâte à la même épaisseur, un peu moins de 1/4 de pouce (6 mm), et découpez 10 cercles de la bonne taille pour constituer les croûtes supérieures, généralement environ 3 1/4 pouces (8 cm). en diamètre. (Refroidissez à nouveau la pâte si nécessaire.)

Mélangez le mélange de courge rôtie et les légumes cuits, puis versez-le dans les croûtes inférieures. Posez les croûtes supérieures sur la garniture et pressez les bords pour les sertir ensemble, scellant ainsi la garniture à l’intérieur des tartes. Utilisez une fourchette pour percer des trous au centre de chaque tarte. Cuire au four jusqu’à ce qu’il soit doré, environ 35 minutes.

Pendant ce temps, préparez la sauce: Mélangez le beurre végétal et la farine dans une petite casserole sur feu moyen. Cuire en remuant constamment jusqu’à ce que la farine devienne dorée, environ 3 minutes. Ajoutez le lait végétal, la sauce soja et la sauge en frottant la sauge entre vos doigts pendant que vous la déposez dans la poêle. Porter à ébullition et cuire jusqu’à ce que la sauce épaississe, environ 5 minutes. Goûtez et assaisonnez avec du sel et du poivre.

Laissez les pâtés refroidir dans le moule pendant environ 5 minutes, puis retirez-les délicatement du moule et servez avec la sauce chaude.

Gâteau Guinness au pain d’épices au levain et sauce caramel

Pamela Anderson partage sa recette de tartes aux légumes récoltées dans son nouveau livre de cuisine, « I LOVE YOU ». Gâteau Guinness au pain d’épices au levain Livres Ditte Iseger/Hachette

« L’arôme terreux et épicé du pain d’épices envahit la cuisine, rendant les invités heureux et affamés… les sourires sont le carburant du cuisinier », écrit Anderson dans le livre sur ce dessert. « Pourquoi cela me rappelle-t-il un fantasme préféré ? Des vagues qui s’écrasent contre les plus hautes falaises – un rêve d’Irlande avec les longues herbes ondulantes et les vêtements blancs fluides, les draps, un lit repose avec dévotion – réconfortant et effrayant. «

Donne 1 gâteau (9 x 13 pouces / 23 x 33 cm)

Gâteau

2 tasses plus 6 cuillères à soupe (300 g) de farine tout usage biologique non blanchie

2 cuillères à café de bicarbonate de soude

1/4 cuillère à café de sel marin fin

1 tasse (235 g) de yaourt végétal nature non sucré

6 cuillères à soupe (90 ml) d’eau

1/3 tasse (environ 60 g) de levain actif (facultatif)

2 cuillères à soupe de graines de lin moulues

3/4 tasse (155 g) de beurre végétal

1 tasse (215 g) de cassonade tassée

1 tasse (240 ml) de Guinness

3/4 tasse (180 ml) de mélasse ordinaire

2 cuillères à café de gingembre moulu

2 cuillères à café de cannelle moulue

2 cuillères à café d’extrait de vanille pure

1/4 cuillère à café de clous de girofle moulus

Sauce Caramel

1 tasse (215 g) de cassonade tassée

1 boîte (11,25 onces / 320 g) de lait de coco concentré sucré

1 boîte (13,5 onces / 400 ml) de lait de coco entier

1/4 tasse (50 g) de beurre végétal

1/2 cuillère à café de sel marin fin

1 cuillère à café d’extrait de vanille pure

Sucre en poudre, pour saupoudrer

Instructions

Faire le gâteau: Préchauffer le four à 350°F (180°C). Tapisser un moule à pâtisserie de 9 x 13 pouces (23 x 33 cm) de papier sulfurisé, en laissant le papier sulfurisé pendre un peu sur les côtés pour qu’il soit plus facile de le retirer du moule.

Dans un grand bol, tamisez ensemble la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Dans un bol moyen, fouetter ensemble le yaourt végétal, l’eau, le levain (le cas échéant) et les graines de lin.

Dans une casserole moyenne, faire fondre le beurre végétal à feu moyen. Cuire en remuant fréquemment avec une spatule en silicone jusqu’à ce qu’il devienne légèrement doré (et non brun foncé). Retirer du feu et incorporer la cassonade, la Guinness, la mélasse, le gingembre, la cannelle, la vanille et les clous de girofle. Incorporer au mélange de farine. Ce sera grumeleux au début, mais ce n’est pas grave. Incorporer le mélange de yaourt végétal.

Versez la pâte dans le moule préparé. Cuire au four sur la grille centrale jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre, 35 à 40 minutes.

Pendant que le gâteau cuit, préparez la sauce caramel: Dans une casserole moyenne, mélanger la cassonade, les deux laits de coco, le beurre végétal et le sel. Cuire à feu moyen, en fouettant de temps en temps, jusqu’à ce que le sucre se dissolve et que la sauce épaississe légèrement, environ 30 minutes. Retirer du feu et incorporer la vanille.

Laissez le gâteau refroidir dans le moule pendant environ 10 minutes, puis transférez-le sur une grille pour qu’il refroidisse complètement (il suffit de le retirer du moule en utilisant le surplomb du papier sulfurisé comme poignées).

Pour servir, saupoudrez de sucre en poudre, coupez en carrés et servez avec une grosse cuillerée de sauce caramel.

Extrait de I LOVE YOU de Pamela Anderson avec Maria Zizka. Copyright © 2024 par Anderson Media Company, LLC. Photographies de Ditte Isager. Utilisé avec la permission de Voracious, une marque de Little, Brown and Company. New York, New York. Tous droits réservés.

