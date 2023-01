Pamela Anderson parle d’une surdose proche au milieu des problèmes de Tommy Lee – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. Pour notre politique d’affiliation, cliquez ici.

Plus à propos Paméla Anderson

Paméla Anderson détaillé dans ses mémoires un cas déchirant qui l’a presque tuée au milieu de luttes avec Tom Lee quand ils étaient mariés. Les ennuis ont commencé lorsque Pamela a été filmée Fil barbeléqui est sorti en 1996. Pamela a déclaré que les journées sur le plateau de cinéma étaient longues et éprouvantes, et en même temps, elle tournait toujours Alerte à Malibu et s’adapter à la vie de jeune mariée (Pam et Tommy se sont mariés en 1995). “Quand je suis revenu me reposer entre les scènes, [Tommy] gâcherait délibérément mes cheveux et mon maquillage et délacerais mon corset », a déclaré Pamela. « Une tactique utilisée pour passer plus de temps ensemble. Parce que j’étais à lui, avait-il dit. Il voulait son “temps de femme”. Toutes ses pitreries n’arrêtaient pas de nous causer des ennuis.

Tout est arrivé à un point critique lorsque Tommy a frappé un producteur parce qu’il lui avait demandé de rentrer chez lui, selon Pamela. Tommy a été banni du plateau, mais sauterait toujours la clôture et se présenterait dans la caravane de sa femme. “J’étais habituée à son comportement et j’ai d’abord pensé que c’était drôle”, a admis Pam. “Je l’ai interprété comme s’il me montrait à quel point il m’aimait et qu’il avait besoin de moi pour lui montrer plus d’attention.”

Pourtant, Pamela a déclaré que c’était une période «difficile» pour elle. Elle a trouvé un certain soulagement lorsqu’un ami lui a présenté des «pilules amaigrissantes rapides, l’éphédrine», qui l’ont aidée à rester éveillée pendant les longues journées. “Les effets secondaires signifiaient que je perdais du poids rapidement”, a révélé Pam. “Je ressemblais à un squelette aux jambes arquées en maillot de bain, 105 livres à 5 pieds 7.”

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





L’entourage de Pam a commencé à s’inquiéter, surtout après qu’elle ait commencé à “se retirer sur et en dehors du plateau”. Sa plus grande peur était de contrarier Tommy, qui « était tellement en colère et jaloux quand [she] eu des scènes avec d’autres hommes, surtout si [she] embrassait quelqu’un d’autre. Certaines des scènes les plus sexy de Pamela ont même été modifiées si Tommy était là.

Toute la pression de son nouveau mari est arrivée au point où Pamela a failli se suicider. “Un jour, je ne suis pas venue sur le plateau”, se souvient Pamela. « Ce n’était pas mon genre, je n’étais jamais en retard au travail. J’étais toujours en avance, en fait. Le conducteur, Fal, est venu à mon appartement pour me trouver inconscient sur le sol. Il est venu me chercher, m’a mis dans son camion et m’a conduit directement à l’hôpital.

Lien connexe Lié: Les conjoints de Pamela Anderson : tous les hommes qu’elle a épousés, de Tommy Lee à Kid Rock et au-delà

Pam a dit qu’elle était “à la fin de [her] corde » à ce moment-là, ce qui l’a amenée à mélanger des substances de manière dangereuse. “J’étais confuse, triste, fatiguée, pas dans mon bon sens”, a-t-elle écrit. “J’étais entré dans la baignoire la nuit précédente et j’avais essayé d’avaler de l’Advil avec de la vodka, coulant lentement sous l’eau. Mais heureusement, je n’ai pas supporté le goût de l’alcool fort et la nausée m’a forcé à sortir de la baignoire. Elle s’est évanouie après avoir vomi par terre.

L’incident s’est produit un jour après un incident particulièrement désagréable avec Tommy, où il “a enfoncé sa voiture dans la caravane de maquillage, a frappé les armoires et [threw] moi dans sa voiture, en quittant le plateau, les pneus patinent », selon Pam. “Je n’en pouvais plus”, a-t-elle admis. « Je ne savais pas quoi faire. C’était un profond désespoir que je n’avais jamais ressenti et j’avais traversé beaucoup de choses. J’aimais Tommy et je détestais plus que tout le contrarier.

Les problèmes entre Pam et Tommy ont ralenti lorsqu’elle a découvert qu’elle était enceinte, bien qu’elle ait fini par faire une fausse couche. L’expérience a conduit Tommy à changer brièvement son comportement, et les deux ont ensuite eu deux fils ensemble. Cependant, ils ont divorcé en 1998. Vous pouvez acheter le nouveau livre de Pamela, Amour, Pamélaici.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.