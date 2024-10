Pamela Anderson parle d’une fuite de sex tape avec Tommy Lee

Pamela Anderson dit clairement une chose : sa sex tape divulguée était un « crime complet » et elle est toujours aux prises avec les retombées.

La cassette de 1995, réalisée avec son mari de l’époque, Tommy Lee, lors de leur lune de miel, est devenue un moment déterminant dans la culture des célébrités, elle a façonné sa carrière et son mariage, elle a fait parler d’elle dans le monde entier et a même fait l’objet d’une mini-série Hulu en 2022. Mais pour Anderson, c’est une source de traumatisme, un signe des abus qu’elle a endurés de la part des médias et de ceux qui ont volé et distribué la cassette.

« La cassette qui a été volée et exploitée était un crime complet », a déclaré Anderson. Charme dans une interview du 30 septembreajoutant que Hulu Pam et Tommy n’a fait qu’ajouter au traumatisme de la fuite.

« [Hulu] ne m’a jamais appelé. Je n’ai jamais eu de contribution. Je n’en savais rien », a ajouté Anderson. Le créateur de la série, Robert Siegel, et l’actrice Lily James (qui jouait Anderson) affirment avoir contacté le Alerte à Malibu actrice et je n’ai reçu aucune réponse. Cependant, l’absence de réponse aurait peut-être dû constituer une raison suffisante pour ne pas aller de l’avant.

Lily James dans « Pam et Tommy »

Erin Simkin/Hulu

« Cela m’a frappé beaucoup plus fort que je ne l’imaginais », a ajouté Anderson à propos de la cassette. « Parce que ça me donnait tellement la nausée d’y repenser quand il est sorti, ce truc de Hulu. C’était vraiment comme un autre coup de pied dans l’estomac que les gens pourraient trouver amusant. Et c’était… je pense que j’ai perdu mon mari, ma raison, ma carrière.

Lorsque la cassette a été diffusée, après avoir été volée au domicile du couple, Anderson et Lee ont intenté, perdu et réglé plusieurs poursuites pour tenter d’arrêter sa distribution. Anderson dit que les retombées lui ont fait croire que sa réputation avait été détruite, la poussant à accepter des rôles dans la télé-réalité et d’autres concerts non-acteurs pour soutenir ses jeunes fils.

Ces dernières années, Anderson a transformé sa carrière avec un mémoire révélateur, Amour, Pamelaet un documentaire Netflix qui l’accompagne qui fait d’elle l’auteur de sa propre histoire. Pourtant, même au milieu de la sortie de son film La dernière showgirl et le buzz des Oscars autour de sa performance, Anderson continue de se frayer un chemin à travers les conséquences de l’exploitation qu’elle a endurée.

« Sur le moment, je ne m’en suis pas rendu compte », a-t-elle déclaré. Charme. « C’est comme post-traumatique, et alors vous commencez simplement à passer à l’acte. Et je savais que beaucoup de choses m’étaient arrivées [to me] que j’aurais pu gérer différemment…. Dans ce monde, la façon dont vous gérez votre carrière est très importante. Et j’étais juste dans le Far West.

« Même quand j’entends mon nom, je ne l’aime pas. J’ai une connotation négative là-dedans », a-t-elle ajouté. « J’ai encore presque un stéréotype de moi-même. Et donc ça a été un travail difficile d’essayer de m’en débarrasser parce que je suis une femme.

