Pamela Anderson parle de son combat contre la dépression au ZFF

Pamela Anderson a révélé qu’elle souffrait de « dépression depuis une vingtaine d’années » en discutant de sa résurgence de carrière au Festival du film de Zurich 2024.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’actrice de 57 ans était présente au Festival du film suisse pour présenter son nouveau film. La dernière showgirloù elle a également reçu le prix « Golden Eye ».

Dans son discours de remise du prix, Pamela a déclaré qu’elle était heureuse de continuer à travailler avant de révéler son courageux combat contre la dépression.

« Je le regarde maintenant et j’ai l’impression d’être passé de « Baywatch » à Broadway. Je ne sais pas ce qui s’est passé entre-temps, tout est très flou », a déclaré l’actrice.

Elle a poursuivi: « Je suis juste heureuse d’être ici, en ce moment, parce que je pense que je souffre de dépression depuis une vingtaine d’années. »

«Je n’aurais jamais pensé que je monterais sur scène et recevrais un prix comme celui-là. Je veux juste continuer à travailler. Je suis ravi d’en faire plus », a ajouté le Justice brute étoile.

Pamela avait l’air chic et sans effort lors de l’événement alors qu’elle portait une combinaison à pampilles blanche et associait le look à de simples talons marron.