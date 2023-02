Pamela Anderson nue pour Interview Magazine par Ronan Farrow: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Petra Collins

Paméla Anderson a été le sujet de conversation de la ville ces derniers temps depuis son nouveau documentaire Netflix, Paméla : une histoire d’amouret ses nouveaux mémoires, Amour, Paméla, Ont été libérés. La femme de 55 ans a poussé sa publicité un peu plus loin lorsqu’elle a posé complètement nue pour Entrevue magazine tandis que Ronan Farrowfils de Woody Allen et Mia Farrowl’a interviewée.

Sur les photos, Pamela avait l’air méconnaissable alors qu’elle était photographiée allongée sur le ventre sur un canapé en cuir blanc avec ses parties intimes essentiellement exposées, à l’exception de ses longs cheveux blonds qui la recouvraient. Elle a secoué des sourcils extrêmement fins au crayon, un œil charbonneux foncé et une lèvre nue brillante tandis qu’une paire d’escarpins à plateforme en PVC clair et vertigineux était la seule chose qu’elle portait.

Dans l’interview, Pamela a révélé à quel point l’écriture de son livre a été “très thérapeutique”. Elle a poursuivi en disant : « S’accrocher à toutes ces choses pendant que vous les traversez est très difficile. C’est un métier de fou dans lequel je me suis embarqué. Quand j’étais petite, je voulais être nonne ou danseuse. Pourquoi ne pouvons-nous pas être les deux ?

Parlant de son enfance, Pamela a rappelé qu’elle ne se souciait pas trop de la religion mais qu’elle était «vraiment fascinée par les rituels, la religion, la mythologie et les contes de fées. J’étais un enfant vraiment imaginatif; c’était mon mécanisme de survie. Elle a poursuivi: «Je peux regarder en arrière maintenant et rire de certains des choix que j’ai faits, mais je vivais juste dans ce film exalté que je créais pour moi-même. Je ne sais toujours pas ce que je fais. Mais il est intéressant de regarder en arrière et de voir une vie. Je ne sais pas comment j’ai élevé deux enfants aussi formidables. Je veux dire, compte tenu du pool génétique, ce sont de parfaits gentlemen », a déclaré Pamela à propos de ses deux fils – Brandon Thomas Lee et Dylan JaggerLeequ’elle partage avec son ex, Tom Lee.

Alors que le livre de Pamela promet de révéler beaucoup de choses que nous ne savions pas sur la vie de la star, elle a révélé que “parfois je me réveille et je me dis : ‘Mon dieu, qu’est-ce que j’ai fait ?’ Mais j’avais besoin de sortir ça. C’était la vie ou la mort.” Bien qu’il y ait beaucoup à dévoiler dans le livre, Pam a admis qu’elle aurait pu en ajouter encore plus, mais a choisi de ne pas le faire. « J’aurais pu être beaucoup plus graphique. J’aurais pu raconter bien d’autres histoires. J’aurais pu parler d’autres relations, mais il y a le déni, le truc juridique, alors vous vous demandez simplement : ‘Est-ce que ça vaut même la peine d’y aller ?’ »

Tommy n’apparaît pas dans le documentaire de Pamela, cependant, elle a admis qu’elle avait parlé à Tommy “quelques fois”. Elle a poursuivi en disant: «C’est toujours cordial et nous divaguons parfois et je peux dire que la voix de l’autre nous manque. Mais il est passé à autre chose. Il a une femme. Et la dernière chose que je veux faire, c’est perturber la vie de qui que ce soit. Pas que je puisse l’être. Ils sont probablement comme, ‘Oh mon Dieu, elle recommence.’ Mais cela fait partie de mon histoire.

