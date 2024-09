Pamela Anderson lance une coiffure rose vif avec une robe assortie

Pamela Anderson Elle était jolie en rose alors qu’elle sortait vendredi soir, dévoilant non seulement une robe blush polie, mais aussi une nouvelle couleur de cheveux assortie. L’actrice a troqué ses mèches blondes platine emblématiques contre une touche de fuchsia, offrant une touche de couleur inattendue au 72e Festival international du film de Saint-Sébastien, où son film La dernière showgirl a fait sa première.

Carlos Álvarez

Anderson, qui joue le rôle principal du film, s’est penchée sur ses cheveux aux couleurs vives avec une robe rose à manches longues. Même si la robe surdimensionnée offrait très peu de forme, les petits détails créaient de grandes déclarations. La plus grande impression a été laissée par les manches spectaculaires de la robe, jusqu’au sol, qui comprenaient des fentes qui couraient le long du corps de l’acteur. Alors qu’elle avançait sur le tapis rouge, les manches coulaient derrière elle comme une traîne. En haut, un col en V subtil et maigre était accentué par un fermoir en cristal complexe, permettant à un éclat de peau de ressortir du vêtement modeste.

Carlos Álvarez

Et tandis que le Alerte à Malibu un ancien a été sur un séquence sans maquillage depuis l’année dernière, elle a complété sa tenue par un beauty look audacieux. Anderson portait ses sourcils fins comme un crayon, une touche de mascara et, plus surprenant, un rouge à lèvres rose vif. Ses cheveux fraîchement teints étaient relevés en un chignon sur le côté, permettant à une mèche magenta de sortir de ses mèches blondes glacées.

Histoires connexes