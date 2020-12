L’ancienne star de Baywatch devenue militante Pamela Anderson a à nouveau exhorté le président américain Donald Trump à pardonner au fondateur de WikiLeaks Julian Assange – cette fois, en publiant une séance photo en bikini dans le but de faire passer son message.

Anderson a posté une photo dépouillée d’elle-même sur Twitter, posant en bikini tenant en l’air une pancarte indiquant: «Ramenez Julian Assange à la maison, en Australie» et a tagué le pseudo Twitter officiel du président américain.

La bombe de 53 ans a utilisé sa plate-forme et son profil pour attirer l’attention du président américain sortant et potentiellement même de son successeur Joe Biden.

Anderson s’est rendu à Assange à plusieurs reprises au cours de son exil de sept ans à l’ambassade de l’Équateur à Londres avant d’être remis à la police britannique par les autorités équatoriennes. La star du cinéma et de la télévision aurait également été le premier visiteur d’Assange, en dehors de son équipe juridique, lorsqu’il a été transféré à la prison de Belmarsh à Londres.

Les fans ont soutenu avec enthousiasme les efforts d’Anderson, et son message a rapidement recueilli des milliers de « j’aime » sur Twitter.

«Cela pourrait en fait attirer l’attention de Trump. Merci Pam! » a écrit un fan apparent de Baywatch. « C’est en fait un excellent moyen pour Trump de le voir, » fait écho un autre.

Autres commenté cette «Assange a été suffisamment puni – sa liberté restreinte pendant des années – ne serait plus une manifestation de dépit et de vengeance», tandis que plus encore argumenté qu’il «N’aurait jamais dû être puni du tout.»

La Canadienne a également récemment montré son soutien aux victimes de l’incendie dévastateur de la tour Grenfell à Londres, partageant une photo d’elle-même sur Instagram en posant dans un t-shirt commémoratif.

Le président Trump n’a pas encore commenté officiellement la demande de pardon d’Anderson à Assange, qui a été reprise par Edward Snowden, lui-même réfugié auprès des autorités américaines en Russie.

Pendant ce temps, Anderson a également fait la promotion d’un livre de portraits des nombreux partisans d’Assange dans le monde entier, les bénéfices allant à la Fondation Courage, qui défend Assange, aux côtés de ses collègues dénonciateurs Snowden, Chelsea Manning et Jeremy Hammond, qui sont tous tombés sous le coup du services de renseignement et gouvernement des États-Unis sous une forme ou une autre.

Assange a été inculpé par les autorités fédérales de Virginie en 2019 pour 17 chefs d’accusation de violation de la loi sur l’espionnage de 1917, passible d’une peine maximale pouvant aller jusqu’à 175 ans de prison.

La juge Vanessa Baraitser a déclaré qu’elle rendrait son verdict le 4 janvier, après avoir refusé la libération sous caution d’Assange.

