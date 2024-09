Pamela Anderson, la star de « The Last Showgirl », déclare que le fait d’avoir été « sous-estimée » tout au long de sa carrière a eu ses avantages

Pendant la majeure partie de sa carrière, Pamela Anderson a été confinée à l’étiquette de « sex-symbol ».

Présente à de nombreuses reprises en couverture du magazine Playboy et rendant les maillots de bain rouges emblématiques grâce à son rôle dans la série télévisée « Baywatch », l’actrice de 57 ans affirme avoir été « sous-estimée » par Hollywood, mais qu’elle a également fait partie du problème.

« Je me suis sous-estimée aussi », a-t-elle déclaré lors de Le Studio de la Variétéalors qu’elle apparaissait au Festival du film de Toronto ce week-end pour promouvoir son prochain film, « The Last Showgirl ».

« Je pense qu’il faut croire en soi pour que les autres croient en soi », a-t-elle ajouté.

La vie réelle d’Anderson est similaire à celle de son personnage dans le film : une danseuse de Las Vegas qui se fait éjecter de l’industrie du cinéma en raison de son âge. Anderson dit que décrocher un rôle aussi important à un stade aussi avancé de sa carrière « est arrivé au bon moment ». L’année dernière, Anderson a sorti son documentaire percutant, « Pamela, A Love Story », qui s’est penché sur sa vie personnelle derrière la caméra et a montré une autre facette de la bombe.

« Tout est arrivé au bon moment. Les étoiles se sont vraiment alignées. J’ai l’impression d’avoir vécu une expérience de rêve. J’ai regardé le film et j’ai eu l’impression que c’était un rêve. En faisant le film, j’ai eu l’impression d’avoir rêvé. Et maintenant, j’ai l’impression que c’est surréaliste, comme si j’allais me réveiller et que rien de tout cela n’était en train de se produire, et que je serais alors vraiment énervée », a-t-elle plaisanté.

« Je me sens tellement bénie et chanceuse d’avoir cette opportunité et cette chance d’avoir cette vie que j’ai pensé pouvoir avoir il y a longtemps, et juste, vous savez, les choses sont interrompues, la vie est interrompue. »

« Ne rien avoir à faire, c’est plutôt une bonne situation », avait-elle plaisanté plus tôt. « On peut surprendre tout le monde. Même avec une phrase complète, on est un génie !… Mais non, c’est une question de timing. Je pense juste au timing et à la capacité de se concentrer. »

On a demandé à Gia Coppola, la réalisatrice du film, pourquoi elle pensait qu’Anderson avait été ignorée malgré sa longévité dans l’industrie.

« J’ai l’impression qu’en tant que belle femme, on se retrouve cataloguée d’une certaine manière. Et je suis tellement attirée par les acteurs en général, que j’ai l’impression qu’ils doivent exprimer beaucoup plus de choses et avoir beaucoup plus de choses à eux-mêmes, mais qu’ils sont ensuite catalogués dans ce type de rôle », a-t-elle expliqué. « J’aime travailler avec des acteurs qui veulent vraiment avoir cette chance, car cela devient une collaboration très enrichissante. »

Coppola a également parlé de la façon dont elle a recruté l’actrice pour son film.

« Je suis tombée sur une photo d’elle. Je suppose que vous faisiez la promotion de votre documentaire et j’ai eu cette impression de me dire : « Et elle alors ? » », a déclaré Coppola. « Mais je ne savais pas grand-chose de vous à l’époque. Et puis mon autre cousin, Matt Shire, m’a dit : « Je sais qui est votre Shelly. C’est Pamela. Regardez son documentaire ». Et je l’ai fait, et je me suis dit : « Vous avez absolument raison. Personne d’autre ne peut être elle. Je dois aller la chercher ». »

Après avoir demandé la permission à Anderson de raconter le reste de l’histoire, Coppola a expliqué qu’elle avait initialement dû surmonter un obstacle.

« J’ai soumis le scénario à son ancien agent, et il a été refusé au bout d’une heure, puis j’ai pu trouver un moyen par l’intermédiaire de Brandon [Lee]votre fils, pour lui donner le script », a ajouté Coppola.

Anderson a depuis signé avec une nouvelle agence.

« Personne d’autre n’aurait pu jouer ce rôle à part Pamela », a ajouté Coppolla.